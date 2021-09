Primeiro Volvo totalmente elétrico chega ao Brasil custando R$ 389.950

Se sua primeira visão do XC40 Recharge Pure Electric for de traseira, você terá que ser detalhista para reparar que não há saída de escape. Fora isso, é praticamente idêntico às demais versões que já eram comercializadas no Brasil. No entanto, se a primeira imagem for a dianteira, logo se nota que não há a tradicional grade de refrigeração do motor.

Ao entrar na cabine, pouca coisa muda. Mas ao sentar no banco do motorista o condutor terá sua maior surpresa: há um tampão no local onde fica o botão de partida nas demais opções do menor SUV da Volvo. Ao ser destravado, o modelo elétrico entra em stand by, e ao perceber o peso no banco fica pronto para sair, basta pisar no freio e posicionar o câmbio automático em D ou R.

Mas aí vem outra dúvida: onde está o freio de estacionamento? Não existe uma tecla física para acionar o dispositivo, que entra em ação quando o motorista aperta o botão P da transmissão.

Até a forma de guiar esse Volvo é diferente. Ele conta com um sistema comum a outros veículos elétricos, o One Pedal Drive. O recurso pode ser acionado dentro do veículo e torna a aceleração e a frenagem muito mais práticas por meio de um único pedal.

Ou seja, para acelerar, basta pressionar o pedal da direita e, para frear, é só ir aliviando o pé que o XC40 vai parando de acordo com a pressão que é exercida. Uma vez utilizando essa funcionalidade, a regeneração de energia se torna ainda mais eficiente, e ainda amplia a autonomia.

PROPULSÃO

Se você abrir o capô procurando o motor irá notar que ele é menor e ainda existe um compartimento extra na dianteira que acomoda até 31 litros. E há outro propulsor elétrico no eixo traseiro, o que facilita a tração nas quatro rodas - que possui gerenciamento eletrônico sob demanda. Somados, esses motores entregam 408 cv de potência e 68,3 kgfm de torque.

O motor traseiro e as baterias, que são acomodadas no assoalho, não são visíveis. No total, esse Volvo pesa 2.118 kg, basicamente o peso de uma picape média a diesel e com tração 4x4. Isso acontece por causa do peso das baterias.

Na traseira, apenas a falta do escape revela que essa é uma versão elétrica O interior é similar ao do modelo híbrido, que já era vendido no país O quadro de instrumentos é totalmente digital O sistema da Google é item de série nesse SUV Não há botão para o freio de estacionamento O porta-malas dianteiro acomoda até 31 litros

Na traseira, apenas a falta do escape revela que essa é uma versão elétrica O interior é similar ao do modelo híbrido, que já era vendido no país O quadro de instrumentos é totalmente digital O sistema da Google é item de série nesse SUV Não há botão para o freio de estacionamento O porta-malas dianteiro acomoda até 31 litros

No entanto, a acomodação dessas baterias ajuda bastante na dirigibilidade do XC40. Elas deixam o centro de gravidade baixo, o que melhora a estabilidade, fator muito importante em um carro que acelera como um esportivo. Ele vai da imobilidade aos 100 km/h em apenas 4,9 segundos, o mesmo que um Porsche 718. A diferença é que não há o tradicional ruído do motor.

A autonomia é de 418 quilômetros, o que possibilita viagens de deslocamento médio. Assim, é possível ir de Salvador até Aracaju com uma única carga ou sair da capital da Bahia e quase chegar em Mucugê ou Lençóis, na Chapada Diamantina. E além do porta-malas frontal, o bagageiro tradicional é amplo, com capacidade para 413 litros.

A eletricidade é demandada como qualquer outro combustível. Se você apertar muito o acelerador, a autonomia cairá. Se maneirar e usar bem a regeneração, ganha alguns quilômetros. E é possível acompanhar o consumo no quadro de instrumentos e também pelo navegador. O carro vem com diversos serviços e aplicativos da Google incorporados. Assim, usando o Maps, por exemplo, você vai saber o percentual estimado de carga no destino.

MERCADO

O XC40 Recharge Pure Electric custa R$ 389.950 e mesmo antes de chegar às concessionárias a Volvo vendeu 450 unidades. Além da inovação na propulsão, o SUV elétrico, que é vendido em versão única, possui diversas tecnologias de auxílio à condução.

Para estacionar, há uma moderna câmera 360 graus que, junto ao alerta de tráfego lateral com frenagem automática, evita colisões em saídas e entradas de vagas. O motorista conta também com sistema de alerta de mudança de faixa e alerta de ponto cego.

Outra tecnologia é o City Safety, que reconhece pedestres, ciclistas e animais de grande porte e pode frear e até esterçar o volante para evitar ou minimizar uma colisão.