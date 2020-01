Primeiros três jogos do Bahia em casa serão em Pituaçu

As três primeiras partidas em casa do Bahia na temporada 2020 vão acontecer no estádio de Pituaçu. Serão duas pelo Campeonato Baiano e uma pela Copa do Nordeste.

Nesta quinta-feira (16), a Federação Bahiana de Futebol (FBF) oficializou a mudança do mando de campo do tricolor na segunda rodada do estadual. Depois de encarar a Juazeirense na primeira rodada, no dia 22, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, o time de aspirantes vai enfrentar o Vitória da Conquista no estádio de Pituaçu, às 16h do dia 26, um domingo. De acordo com a FBF, a mudança ocorre por indisponibilidade da Fonte Nova, que sediará um evento.

O duelo contra o Jacuipense, no dia 2 de fevereiro, às 16h, também será disputado em Pituaçu. Neste dia, a Fonte Nova receberá o Festival de Verão.

Já o time principal do Bahia estreia na temporada no dia 25, às 16h, contra o Santa Cruz, no estádio do Arruda, no Recife, pela Copa do Nordeste. Três dias depois, na terça-feira (28), o Esquadrão encara o Imperatriz, às 20h, também em Pituaçu por causa de um show que vai ser realizado na Fonte Nova.

O primeiro jogo do Esquadrão na Arena vai ser logo o Ba-Vi, que está marcado para 8 de fevereiro, um sábado. O clássico é válido pela Copa do Nordeste e terá início às 18h.

Outras mudanças

Além dos jogos do Bahia, a FBF alterou o mando de campo de outras duas partidas. O duelo entre Jacobina e Juazeirense, que estava sem local definido, será no estádio de Pituaçu. A partida foi antecipada para o dia 25, às 16h. O mando de campo é do Jacobina, que cumpre punição de perda de mando de campo e por isso jogará em Salvador.

Já o confronto entre Doce Mel e Atlético de Alagoinhas, inicialmente marcado para Pituaçu, foi transferido para o Lomanto Júnior, em Vitória da Conquista, a pedido do Doce Mel. A partida será no dia 26, um domingo, às 16h.