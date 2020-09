Principais notícias do Alô Alô Bahia estarão em painéis eletrônicos em Salvador

(Foto: Elias Dantas/ Alô Alô Bahia)

O Alô Alô Bahia não para de crescer! A partir de agora, o conteúdo do site também está disponível em painéis eletrônicos espalhados por Salvador. “Em parceria com a Imagem Digital, escolhemos painéis em pontos impactantes, como Avenida Tancredo Neves, Avenida Otávio Mangabeira (Orla/Pituba) e em frente ao supermercado Assai, sentido Litoral Norte. A ideia é impactar 240 mil pessoas por dia e possibilitar que, além do computador e do celular, o leitor também possa encontrar informação relevante e exclusiva em novos formatos”, nos disse o diretor de Conteúdo do Alô Alô Bahia, o publicitário Rafael Freitas. A concepção visual foi desenvolvida pela BTS Comunicação.

Há nove anos no ar, o Alô Alô Bahia tornou-se referência pelo conteúdo editorial diversificado, de qualidade, e com atualizações diárias. Também tem presença ativa e relevante nas mídias sociais.

