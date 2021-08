Principal delicatessen do Itaigara, Pão & Mais encerra atividades

A Pão & Mais, localizada na Rua Guilhard Muniz, no Itaigara, encerrou as atividades no mês passado. A unidade era um dos principais destaques do bairro pela variedade e seleção de produtos. “Hoje, como coração cheio de gratidão, encerramos nossas atividades na unidade do Itaigara. Entendemos que tudo tem o seu momento e assim seguimos novos caminhos. Abraço forte e saudoso em cada amigo cliente, fornecedor e colaborador que nos permitiu fazer da Pão & Mais uma linda história”, diz aviso em frente ao estabelecimento. A rede mantém uma loja no Le Parc (Paralela), com acesso exclusivo para moradores do condomínio.

Outra unidade, localizada no Waldemar Falcão, no Horto Florestal, também encerrou as atividades recentemente. No início de agosto, a empresa anunciou que finalizava aquela operação com “muita gratidão pela parceria desses anos”.

Em contato com o Alô Alô Bahia, a Pão & Mais destacou que, mesmo com o fechamento das unidades do Itaigara e Horto Florestal, continuará com sua marca viva e que os clientes poderão saborear os produtos em parceiros como a Tutti Deli Delicatessen (Caminho das Árvores) e em diversos supermercados da cidade, como o Hiperideal.

De acordo com informações obtidas pelo Alô Alô, a Pão & Mais foi criada em 1999 com o surgimento dos novos modelos de delicatessen. O então fundador, que já trabalhava com as antigas padarias de balcão, em que o cliente solicitava tudo ao atendente, viu a necessidade de atualizar seu negócio.

Desde o início, a Pão & Mais se tornou referência pela grande diversidade de bolos, tortas, salgados, pizzas, pães e doces, além de produtos saudáveis, alimentos funcionais e artigos para o público infantil.

