Princípio de incêndio atinge loja no Shopping da Bahia; não houve vítimas 

Um princípio de incêndio na loja da Riachuelo no Shopping da Bahia causou pânico em funcionários e clientes no inicio da manhã desta quinta-feira (16). Bombeiros civis do shopping controlaram as chamas ainda no início e não houve vítimas no local.

Segundo o Capitão Tenente Osvaldo Lima, do Corpo de Bombeiros Militares, houve um princípio de incêndio na loja da Riachuelo do Shopping da Bahia, mas não houve vítimas. Os bombeiros militares foram acionados, mas ao chegarem, equipes de bombeiros civis já haviam rebelado as chamas. O que causou o incidente só será informado após perícia no local.

A reportagem do CORREIO esteve no local e observou que a loja - no primeiro e segundo piso - estão de portas fechadas. É possível sentir o cheiro de fumaça do lado de fora da loja e nos corredores do shopping.

Sem muita informação, clientes começam a aparecer na porta da loja na expectativa da abertura para as compras. No entanto, encontram as portas baixas e sem aviso de previsão de retorno.

"Vim pagar uma fatura, fui em todos os pisos, mas encontrei as portas fechadas. Não estava sabendo desse incêndio", disse dona de casa Ana Clara, 54 anos, cliente da loja.

João Carlos, 38, veio ao shopping para pagar uma fatura da loja, mas assim como Ana Clara, encontrou todas a entradas da loja fechadas.

"Tenho dificuldade em fazer pagamentos, sempre venho na loja para poder fazer. Hoje dei azar e ta tudo fechado. Vou ter que ir em outro shopping", disse.

