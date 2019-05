Processo de Kátia Vargas está pronto para ser julgado no TJ-BA

O processo da médica oftalmologista Kátia Vargas Leal Pereira está pronto para ser incluído em pauta pela Seção Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA).

Nesta quarta-feira (15), os autos foram enviados do desembargador relator Lourival Almeida Trindade para o desembargador revisor Carlos Roberto Santos Araújo. A data para o julgamento ainda não foi definida.

Um julgamento na Segunda Turma da Câmara Criminal do TJ-BA em agosto de 2018 decidiu anular o júri popular realizado em dezembro de 2017, que terminou com a absolvição da médica.

A defesa de Kátia Vargas ingressou com embargos infringentes solicitando que o mérito seja analisado novamente. O caso será analisado pela Seção Criminal do TJ-BA, formada por 20 desembargadores.

Kátia Vargas é acusada de ter matado os irmãos Emanuel, 21 anos, e Emanuelle, 23, em outubro de 2013 durante um acidente de carro.

Em dezembro, sete pessoas consideraram que a médica é inocente e, portanto, não provocou a colisão que acabou com a morte dos irmãos, no bairro de Ondina, em Salvador. A decisão, no entanto, foi reformada por desembargadores da Segunda Turma da Câmara Criminal do TJ-BA. Agora, os 20 desembargadores da Seção Criminal decidirão se anulam, ou não, o júri popular que absolveu Kátia.