Processo para tornar caruru Patrimônio Imaterial será aberto nesta terça

No dia de São Cosme e Damião e na data em que completa um ano como presidente do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Natural do Conselho Estadual de Cultura (CEC), o presidente Tatá Ricardo dará início ao processo de registro do caruru de São Cosme e Damião como Patrimônio Imaterial do Estado da Bahia. O ato acontecerá às 14h desta terça-feira, durante a 7ª Sessão Ordinária do CEC-BA, onde a iguaria baiana será oferecida aos presentes.

Tatá Ricardo declarou que não há momento melhor para o pedido. "Nada mais justo do que celebrar no dia 27, dia de São Cosme e Damião, uma grande festa que movimenta a economia, a história, a memória afetiva e a cultura dessa festa popular da Bahia, que é extremamente forte e viva. Nos últimos tempos, ela tem vivido o risco de desparecer pela questão da inflação, que ocasionou o aumento da cesta básica. Há também a crise que o país está vivendo e a intolerância religiosa, que há décadas vem crescendo e colocando em risco essa celebração", apontou.

Após ser realizado, o processo de abertura do registro para tornar o caruru Patrimônio Imaterial da Bahia será submetido para estudo e construção de um dossiê no Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac). Diretor da autarquia, João Carlos de Oliveira destacou a importância de preservar tradições.

"Estamos avançando em algumas discussões importantes, que eu entendo como estruturantes, inclusive para pensarmos o patrimônio cultural da Bahia. Alguns meses atrás, iniciamos o processo de abertura do forró, que já é um patrimônio nacional. Então, nós abrimos essa discussão que achamos importante. O Caruru de São Cosme e Damião é uma tradição fundamental e recorrente na Bahia, e nós queremos que isso se mantenha com a força e a plenitude de sempre", frisou.

*Sob orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo