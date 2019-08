Processo quer impedir transmissão de 'O Sétimo Guardião' no exterior

Apesar do último episódio da trama "O Sétimo Guardião" ter sido exibido há três meses, uma disputa jurídica continua dando novos capitulos à novela. Isso porque seis roteristas reivindicam a coautoria na sinopse que originou a história. Eles participaram do curso MasterClass ministrado por Aguinaldo Silva em 2015 enfrentam o autor e a Globo nos tribunais.

De acordo com o site Natelinha, além do reconhecimento como coautores do folhetim, eles buscam uma indenização de R$ 6 milhões. Além disso, solicitaram ao juiz que a trama seja vetada de ser vendida para o exterior sem que a decisão final do caso ocorra. Atualmente, "O Sétimo Guardião" é exibida em Portugal através da Globo Internacional via TV por assinatura.

"A suspensão de comercialização para o exterior visa impedir que os requeridos Aguinaldo Silva e Rede Globo obtenham ainda mais lucros e enriquecimento excessivo sobre a obra sem que se resolva a controvérsia sobre os direitos patrimoniais", manifestou a defesa de Ariela Massotti, Danilo Castro, Ryllberth Ribeiro, Valtair Barbosa, Washington Duque e Weber Lasaro Oliveira, no processo. A ação conjunta, de número 0274288-97.2018.8.19.0001 está aberta na 4ª Vara Cível do Rio.

Em julho, os ex-alunos de Aguinaldo Silva responderam a contestação da Globo, que figura como ré no processo junto com Aguinaldo Silva, de que esse valor não seria razoável.

"No caso de ‘O Sétimo Guardião’, a Rede Globo já lucrou mais de 3 bilhões de reais com a obra. Mais precisamente, R$ 3.365.963.244,00", justifica a defesa dos roteiristas, anexado a tabela comercial praticada pela emissora com os valores cobrados para inserções de propagandas e merchans durante os sete meses que a trama foi exibida.

Do outro lado no processo, a Globo, em sua contestação, não reconhece que os alunos participaram da sinopse final de "O Sétimo Guardião", e se justifica.

"Temos aqui um ponto importante, a segunda ré (Globo), como a maior produtora de conteúdo audiovisual do país, oferece aos seus escritores/novelistas contratados toda a estrutura necessária para a criação e o desenvolvimento de novas obras, deixando a disposição destes uma equipe que conta com mais de cinquenta roteiristas profissionais experientes para auxiliarem na redação dos capítulos e na elaboração das tramas que permeiam a obra".

"Essa foi a equipe que participou da criação da novela ‘O Sétimo Guardião’ com o primeiro réu (Aguinaldo Silva) e não os autores. Estes últimos participaram da criação de outra sinopse (‘Dinastia’) no curso ‘Master Class’, que serviu como inspiração e referência para a criação pelo escritor Aguinaldo Silva da nova sinopse por ele denominada de ‘O Sétimo Guardião’, que culminou virando a novela recentemente exibida pela segunda ré", completa.

Sobre a decisão da emissora de creditar os 26 alunos, que participaram do curso de roteiristas, ao fim de cada capítulo da novela que antecedeu "A Dona do Pedaço", a Globo justifica: "Muito embora apenas parte da sinopse ‘Dinastia’, criada pelos autores e demais alunos do curso de roteiristas ministrado pelo primeiro réu tenha sido aproveitada na novela ‘O Sétimo Guardião’, demonstrando boa-fé e sua constante preocupação em respeitar os direito autorais de quem quer que seja, a segunda ré exibiu em todos os capítulos da novela o nome dos autores em seus créditos".

Sobre esse ponto, a defesa de Ariela Massotti, Danilo Castro, Ryllberth Ribeiro, Valtair Barbosa, Washington Duque e Weber Lasaro Oliveira classificam as afirmações da Globo como "fantasiosas e confusas" e que não existiu nenhum representante de emissora, durante o curso, para comprovar o que de fato ocorreu em sala de aula.

"Até mesmo o título ‘O Sétimo Guardião’ se originou na ‘Master Class 3’ e foi sugerido pelos alunos, conforme já apontado anteriormente. Distorce os fatos, ainda, quando afirma que o primeiro réu, Aguinaldo Silva, propôs a elaboração de uma sinopse baseada no realismo fantástico. Esta também foi uma sugestão dos alunos, ao passo em que a proposta de Aguinaldo Silva era reescrever sua novela urbana ‘O Outro’ e transformá-la em ‘A Outra’", responde num trecho do processo.

Aguinaldo Silva

O autor Aguinaldo Silva, através da sua advogada, também fez sua contestação no processo movido por seus seis ex-alunos. Em sua defesa, ele alega que criou a sinopse de "O Sétimo Guardião” em 2015, antes da polêmica Master Class.

"No final de 2015, quando da realização do curso, os alunos (incluindo os autores) de fato debateram e ajudaram a ‘fechar’ (‘finalizar’) a sinopse da novela (até então de nome ‘Dinastia’). Após o curso, Aguinaldo começou a criar e escrever a novela em comento, ou seja, a novela começou a ser escrita em 2016", explica a defesa do autor.

"Somente pela sequência acima exposta já é possível identificar que jamais – em nenhuma hipótese – os autores poderiam ter escrito a novela. No entanto, a própria Rede Globo reconheceu a existência ‘do debate acadêmico’ havido entre o 1º réu e seus alunos, onde houve, como dito, um ‘amadurecimento’ acerca da sinopse da novela, e concedeu crédito aos alunos, mencionando o nome de todos quando do encerramento diário da aludida novela, como forma de reconhecimento", completa.

Além deste processo que tramita na Justiça do Rio de Janeiro, existe um outro pleiteando a coautoria da sinopse e o primeiro capítulo de ‘O Sétimo Guardião’. A ação individual é movida pelo escritor Silvio Cerceau que também busca seu reconhecimento na elaboração da obra.

"Se a Globo se manifestou no processo informando o juiz que seríamos creditados durante toda a exibição, isso foi graças a minha luta e coragem. Todos foram beneficiados com meu ato, mas somente eu apanhei e apanhei sozinho, com todos assistindo e alguns atirando pedras", contou Cerceau em entrevista publicada pelo NaTelinha no último capítulo da novela, em 17 de maio.