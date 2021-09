Procon-BA lança operação de fiscalização de bares e restaurantes de Salvador

A Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor da Bahia (Procon-BA) iniciou nesta segunda-feira (27), a operação 'Gourmet 2021'. A ação tem o objetivo de fiscalizar e orientar o mercado de consumo do ramo de bares e restaurantes.



Na operação do órgão da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Bahia (SJDHDS) serão verificadas as cozinhas e depósitos dos estabelecimentos, além das formas de manipulação, armazenamento e exposição dos produtos alimentícios comercializados, prazos de validades e das informações obrigatórias que devem ficar expostas para os fiscais e consumidores.



A operação acontece em meio a um cenário de retomada do fluxo de consumidores aos estabelecimentos a partir do fim das restrições da pandemia e da chegada do fim do ano, com maior presença de turistas na capital baiana.



Os fornecedores autuados responderão a processos administrativos, podendo sofrer penalidades de multa e sanções contidas no Código de Defesa do Consumidor. As denúncias ao órgão poderão ser encaminhadas através do aplicativo PROCON BA MOBILE ou pelo e-mail: denuncia.procon@sjdhds.ba.gov.br.