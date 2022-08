Procuradas por lavagem de dinheiro e estelionato são presas na Grande Salvador

Duas mulheres foram presas na tarde da quinta-feira (4) depois de serem captadas pelas câmeras do Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública (SSP), em Simões Filho e São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador. Uma delas é procurada por lavagem de dinheiro e organização criminosa e a outra por estelionato.

A primeira delas foi flagrada em área de grande circulação de pessoas em Simões Filho. A ferramenta emitiu um alerta apontando mais de 95% de similaridade para a procurada por lavagem de dinheiro e organização criminosa. Equipes da 22ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram até o local e conseguiram alcançar a suspeita.

A ferramenta sinalizou minutos depois para a presença da outra mulher, em São Sebastião do Passé, procurada por estelionato. A indicação era de 91% de semelhança. Policiais da 10ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/ Candeias) foram até o local e a encontraram.

As duas mulheres foram conduzidas à Polinter, onde as ordens de prisões foram validadas e cumpridas.

Vinte e quatro mulheres com mandados de prisões expedidos por variados delitos já foram capturadas após a implantação do sistema, em dezembro de 2018. Com os dois flagrantes, sobre para 344 o número de presos com auxílio do Reconhecimento Facial.