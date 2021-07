Procurador é preso após atirar em cunhado e acertar na própria mãe no DF

Servidor público federal e também piloto de aviação comercial, Henrique Celso Gonçalves Marini e Souza foi preso em flagrante no final de semana após discutir com o cunhado, tentar atirar contra ele e acabar ferindo a própria mãe, no Lago Sul, área nobre de Brasília, no Distrito Federal.

A mulher, atingida no braço, foi encaminhada para o Hospital de Base, consciente e estável.

Segundo o portal G1, o caso aconteceu em uma casa na QI 28, onde os PMs encontraram nove armas de fogo, uma espingarda de pressão e centenas de munições de vários calibres.

A Polícia Civil recolheu o armamento, e a casa passou foi periciada. O caso é investigado pela 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul).

A defesa afirmou que as armas apreendidas na casa eram do pai do servidor público. Ele era um militar e já morreu. Ainda de acordo com a defesa, ninguém na casa tem porte de arma.

Ao G1, o advogado também afirmou que houve um "desentendimento", e o homem detido agiu "em legítima defesa". O advogado disse ainda que o cunhado do servidor sabia onde as armas estavam e, ao imaginar que o familiar fosse atirar, Henrique disparou primeiro, atingindo a mãe, "sem querer".

Resistência

A PM afirmou que foi chamada ao local do crime após alguém da casa ligar para o 190, informando que uma senhora tinha sido ferida pelo próprio filho e que ele fazia outros parentes reféns.

Um dos PMs que atendeu a ocorrência contou que o homem resistiu à abordagem da corporação. Foi necessária 1h30 de negociação para conseguir a rendição dele.

De acordo com a polícia, havia uma garrafa de whisky no quarto, e o homem além de estar sob efeito de álcool, pode ter tido um surto psicótico. Neste domingo (25) houve uma audiência de custódia e a Justiça manteve a prisão preventiva do servidor. Com informações do G1.