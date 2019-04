Procuradoria abre vaga de estágio na área de Direito

A Procuradoria Federal Especializada Junto ao INSS/Seccional Salvador abriu processo seletivo para contratação de estagiários na área de Direito. São seis vagas e formação de cadastro de reserva. As inscrições estarão abertas de 29 de abril a 8 de maio, na sede da Advocacia-Geral da União (AGU), na Av. Paralela. Os aprovados terão uma jornada de estágio de quatro horas diárias e contarão com uma bolsa de estágio no valor de R$ 364 e auxílio-transporte de R$ 6 por dia. De acordo com o edital, o processo seletivo terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período.

Provas e resultado

Poderão participar do processo seletivo estudantes de Direito a partir do 3º semestre e até o 7º semestre. A prova será aplicada no dia 12 de maio, às 9 horas, no prédio da AGU. O resultado será divulgado no dia 14 de maio



Aperfeiçoamento profissional

Temas como fala de improviso, apresentação de projetos, relacionamento e imagem pessoal no ambiente digital e outros serão abordados no curso "Oratória e Etiqueta Corporativa", que será ministrado em Salvador pela professora Mestre em Administração Estratégica, Rose Gatelli. As aulas ocorrem nos dias 10 e 11 de maio, no Hotel Sotero, com carga horária de 12h. Informações pelo e-mail assistente.innovazione@gmail.com e pelo telefone (71) 98177-4769.