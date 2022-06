Produção da BAMIN chegará a 26 milhões de toneladas até 2026

As operações da BAMIN têm dado um importante impulso ao crescimento do setor mineral da Bahia. Depois de ter fechado 2021, com a produção de 1 milhão de toneladas, a companhia segue incrementando a produção progressivamente até chegar à capacidade de total de 26 milhões de toneladas, prevista para 2026, quando o complexo logístico formado pela Ferrovia de Integração Oeste Leste (FIOL I) e o Porto Sul, em fase de implantação pela empresa, estiver operando a pleno vapor.

“ Nossa produção vai elevar a Bahia à posição de terceiro maior estado produtor de minério de ferro no Brasil”, comemora Eduardo Ledsham, CEO da BAMIN. “Temos muito orgulho de contribuir de maneira efetiva para o crescimento do setor mineral na Bahia, reforçando nosso compromisso com o desenvolvimento das regiões onde atuamos”, complementa.

E as operações da BAMIN também já geram importantes benefícios para a arrecadação estadual e municipais. Em 2021 a empresa recolheu um total de R$ 60.275 em taxas e impostos como ISS e ICMS, dentre outros. Apenas com o recolhimento da Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM) foram R$ 15.902.408,80.



