Produtor de eventos viraliza após fazer apelo a prefeito de Mata de São João

(Foto: Divulgação)

O produtor de eventos Dudu Barros viralizou nas redes sociais após fazer um apelo ao prefeito de Mata de São João, Marcelo Oliveira. Dudu, que viu sua renda ser dizimada com a falta de festas por causa da pandemia do novo coronavírus, pediu apoio ao prefeito para instalar um Drive-in em Praia do Forte.

“Minha intenção é que o grupo curta a festa e respeite as regras da OMS, e as regras do evento. Em contrapartida para a região, pensei em alguns projetos culturais e educacionais. Centenas de trabalhos seriam gerados no Litoral Norte”, disse Dudu Barros em postagem no Instagram, que teve apoio de diversos artistas, como Preta Gil, Lorena Improta e Léo Santana.

O apelo chegou ao prefeito, que sinalizou: “A ideia parece interessante. Entretanto, estamos num momento muito delicado de tentativa de retomada das atividades comerciais, reabrindo restaurantes, parques temáticos, etc, e receio inclui tal atividade nesse período, pois seria uma variável a mais nessa complexa equação. Isso porque, se, ao retomar as atividades, a curva de contaminação aumentar, muitos argumentarão que foi devido aos shows, e não teremos como ter certeza dessa suposta, mas possível, influência”. Marcelo garantiu que, mais para frente, voltará a analisar o assunto.