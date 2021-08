Produtoras baianas assinam festa de Réveillon em Praia do Forte

A 2GB se uniu à Salvador Produções, On Line e Forte Produções para assinar o Réveillon Praia do Forte, que acontece de 28 a 31 de dezembro, na Praia do Castelo. A festa, que será all inclusive, terá gastronomia assinada por chefs e diversas atrações locais e nacionais que serão divulgadas nas próximas semanas.



As empresas baianas vão usar a expertise na realização de eventos como o Salvador Fest, Baile da Santinha, Festival e Camarote Villa Mix, Boteco de Gustavo Lima, Camarote Skol e Pipa Beach Club, entre outros, para imprimir suas marcas nesta retomada.

"Estamos nos unindo para, além de oferecer ao cliente ainda mais conforto e comodidade com qualidade e segurança, vencermos juntos essa crise que está afetando de forma tão avassaladora o nosso setor do entretenimento”, nos disse Binho Ulm, CEO da 2GB.

“Agora é hora de juntar as forças e experiências, buscar uma melhor negociação com os fornecedores, somar os investimentos e agregar os parceiros de cada produtora para juntos e com mais robustez superarmos o momento e proporcionarmos uma entrega impecável para o público", finalizou.

