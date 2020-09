'Produzimos muito pouco ofensivamente', lamenta Wallace após derrota

O zagueiro Wallace não teve o que comemorar após a primeira partida dele como titular na sua terceira passagem pelo Vitória. O rubro-negro perdeu para o Confiança por 1x0 na noite desta terça-feira (1º). Foi também a primeira derrota do Leão na Série B do Campeonato Brasileiro.

O placar no estádio Batistão, em Aracaju, foi definido pelo atacante Leandro Kivel, que assinou um golaço de fora da área, aos 29 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o rubro-negro perdeu a chance de entrar no G4 e se manteve na 8ª posição, com 10 pontos.

Após o apito final, Wallace admitiu que o time não jogou bem contra a equipe sergipana. "A gente produziu muito pouco ofensivamente. A gente estava com dificuldade na criação, principalmente saindo lá da defesa. Depois conseguiu encontrar os espaços e, numa fatalidade, acabou sofrendo o gol no arremesso lateral", analisou.

O Vitória volta a campo no sábado (5), às 16h30, quando enfrenta o Cuiabá, no Barradão, em jogo válido pela 8ª rodada. O adversário é o líder da Sèrie B, com 14 pontos.