Professor da Ufba lança coleção de livros sobre a arquitetura moderna da Bahia

Elevador Lacerda, Hotel da Bahia, Fonte Nova e Avenida Centenário. Se você mora em Salvador, sem dúvidas, já passou por algum desses lugares que têm um aspecto em comum: são originalmente projetos que compõe a arquitetura moderna da Bahia.

Pesquisador do tema, o professor da Faculdade de Arquitetura da UFBA (Faufba), Nivaldo Andrade, lança hoje, às 19h, a Coleção Arquitetura Moderna da Bahia (1947-1951) no Museu de Arte da Bahia. Baseado em sua tese de doutorado, o box é composto por cinco volumes, custa R$ 125 e sai pela editora Edufba.

A obra aborda a relação da produção de arquitetura moderna no estado com o contexto social da época. “É feito para quem se interessa pela nossa história. Tem uma linguagem acessível e muita ilustração. São mais de 600 fotografias. É didático para quem não é da área”, explica o autor.

O primeiro volume, nomeado O Lugar da Bahia na História da Arquitetura Moderna Brasileira, apresenta um panorama das produções arquitetônicas feitas no estado, entre 1930 e 1970, período compreendido com o da arquitetura moderna. “É um momento caracterizado por obras de cunho racionalista, baseada no concreto armado e com poucos elementos decorativos”, explica.

Os outros quatros volumes abordam o período entre 1947 e 1951, quando floresce na Bahia equipamentos produzidos no próprio estado. Antes, os projetos modernos vinham até de fora do país, como é o caso do Instituto do Cacau, assinado pelo arquiteto alemão Alexander Buddeus. “Esse período específico equivale ao momento que Otávio Mangabeira foi governador. Começa-se a ter uma produção maior de arquitetura feita por profissionais locais, como Diógenes Rebouças, que assinou o Hotel da Bahia e a Fonte Nova”, contextualiza.

Formado como arquiteto e urbanista pela Faufba, a escrita de Nivaldo Andrade é motivada pela valorização do conteúdo arquitetônico moderno da Bahia. “O Brasil é referência mundial nessa área. Mas eu me incomodava, pois os livros não consideravam tanto o trabalho feito por arquitetos fora do eixo Rio-São Paulo. Eu mostro que existem bons projetos baianos na área”.

Serviço

O quê: Lançamento da Coleção Arquitetura Moderna da Bahia (1947-1951)

Onde: Museu de Arte da Bahia (Av. Sete de Setembro, 2340, Corredor da Vitória)

Quando: 19 de dezembro 2019 às 19h

Preço: Entrada gratuita (o box será vendida no local por R$ 125)

