Professor de Direito da Ufba faz lives sobre a advocacia criminal durante quarentena

Com os tribunais fechados por conta da pandemia de covid-19, os profissionais de Direito podem aproveitar o período com trabalhos limitados para se atualizar. Pensando nisso, o advogado e professor da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Gamil Föppel, tem realizado diversas lives em seu Instagram para tratar de diversos temas da área.

Nesta segunda-feira (27), por exemplo, Gamil irá realizar uma transmissão ao lado do também professor e advogado Alberto Torron com o tema "A advocacia criminal e a crise". A live irá acontecer às 21h o Instagram de Föppel.

Já para o dia 04/05, a live será sobre "os novos rumos da advocacia criminal" e terá participação do advogado Kakay. O bate-papo também ocorrerá às 21h no Instagram do professor.

Além das lives, Gamil tem irá realizar alguns cursos, esses presenciais, na próxima semana. Em seu Instagram, está previsto um sobre a "prática forente em Direito penal", que está programada para o dia 13/05.

Em contato com o CORREIO, o professor disse que os profissionais que ministrarão as aulas já estão confirmados, restando apenas o aval das autoridades para que aconteçam.

"É uma forma de produzir e de compartilhar conhecimento durante esse período. Assim, os alunos podem se informar mesmo estando em casa. Mas logo logo estaremos juntos, em aulas presenciais, com fé em Deus", torce Gamil, que neste mês já fez lives sobre processo penal e pandemia e Direito penal e pandemia.