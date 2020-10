Professor de Medicina faz 'blackface' e pode ser afastado de faculdade em SP

O professor Ronald Pallotta, da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo (FCMSC), resolveu usar uma máscara preta durante uma aula online realizada nesta semana. A prática, que faz alusão ao "blackface", foi classificada como racista pelos estudantes.

Nas imagens, Pallotta aparece falando frases como "eu não como essas comidas de fraco daqui do SUS" e "eu como comida de macho, você está entendendo?".

Em nota, a instituição disse ao site Uol que irá abrir uma sindicância interna.

"A Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo repudia veementemente qualquer ação de cunho racista ou preconceituoso. Ciente do vídeo mencionado, a instituição determinou a abertura de uma sindicância interna para apuração dos fatos que pode resultar no afastamento do médico envolvido", diz o comunicado.

Procurada, a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo confirmou ao Uol que o professor Ronald é médico na instituição, mas que, até o momento, nenhuma denúncia de racismo foi recebida.

"Verificamos junto a Comissão de Residência Médica e não houve o recebimento de denúncias. Abriremos uma investigação interna sobre o caso relatado, pois até o momento desconhecíamos o teor desta denúncia. A Santa Casa de São Paulo repudia qualquer tipo de atitude discriminatória, machista e sexista", diz a entidade.