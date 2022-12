Professor do Dança dos Famosos detona Gkay: 'Pior ser humano'

Rodrigo Thomaz, professor de dança do quadro “Dança dos Famosos”, escreveu um desabafo após a polêmica envolvendo o humorista Fábio Porchat e Gkay. A influenciadora criticou Porchat depois de ser alvo de piada durante uma homenagem a Jô Soares durante o “Melhores do Ano”, exibido no “Caldeirão do Huck, no último domingo (25).

Rodrigo foi instrutor de dança de Gkay no quadro do Domingão em maio deste ano e foi substituído. “Nunca falei abertamente sobre o assunto Gkay, mas já está acontecendo naturalmente e outras pessoas estão mostrando quem ela é”, disse Rodrigo.

Post de professor de dança (Foto: Reprodução)

Confira piada censurada pela Globo que Paulo Vieira fez sobre Cássia Kis

“Pois é, obrigado Porchat por falar 1/5 do que é Gkay de verdade. Tive o ‘prazer’ de conhecer e conviver até mesmo em sua casa com a pior ser humano, que já pude conhecer… É lamentável uma pessoa não saber usar a fama para o lado positivo. Sim, ela é isso tudo que ele falou e muito mais para o lado negativo, infelizmente. Passei inúmeras situações extremamente desagradáveis ao lado dela e vocês não tem ideia de como isso me abalou emocionalmente e psicologicamente… Mas, é isso aí”, lamentou.

Na época, não foi revelado se houve uma divergência entre o professor e a influenciadora. Gkay foi eliminada logo após a substituição do professor, durante a repescagem.

"O parceiro dela, Rodrigo Thomaz, teve uma indisposição nesta semana e não ensaiou. Ele já está recuperado, mas quem dança com Gkay hoje é um novo companheiro igualmente talentoso, Jefferson Bilisco", justificou Luciano Huck ao apresentar o novo parceiro de Gkay no quadro.

A apresentação de Gkay com o novo professor foi elogiada pelo júri.

"Levando em conta que eu tenho visto as apresentações da Gkay, que ela ficou sem o companheiro de treinos essa semana, você me surpreende a cada semana que te vejo. Com esse jeito moleca e maluca, você me faz um espacate desse, é assustador. Isso é fantástico, parabéns", elogiou a convidada Ana Maria Braga.

"Ela tem nos surpreendido. Hoje foi alegre, sensual e teve humor. Você [professor] fez uma coreografia ótima para ela mostrar ritmo. Essa temporada você foi crescendo", complementou a técnica Ana Botafogo.