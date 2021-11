Professor é preso suspeito de estuprar aluna adolescente no Piauí

Um professor de 43 anos foi preso suspeito de estuprar uma estudante de 15 anos no colégio em que lecionava, em Teresina, no Piauí. Fugindo para a Capital cearense, o homem foi preso na manhã dessa quinta-feira, 18, no bairro Monte Castelo, em Fortaleza, após a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) realizar o cumprimento de um mandado de prisão temporária.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE), a vítima é estudante de uma escola da rede privada de Teresina a qual o suspeito era professor. As investigações foram conduzidas pela Delegacia de Proteção da Criança e Adolescente do Piauí.

O homem foi localizado após troca de informações entre o Departamento de Polícia Judiciária da Capital (DPJC) da PC-CE e a Polícia Civil do Piauí (PC-PI), tendo sido o mandado de prisão cumprido. O caso segue sendo apuado pela polícia piauiense.





Texto publicado originalmente em O Povo