Professor é sequestrado e forçado a ingerir Rivotril no sul da Bahia

Um professor de 39 anos foi sequestrado, na última segunda-feira (26), enquanto dirigia seu carro pela cidade de Itapé, na região sul da Bahia. Ele teria sido abordado por assaltantes e forçado a ingerir comprimidos de Rivotril.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) da unidade operacional de Itabuna foi informada da ocorrência de sequestro e intensificou a vigilância no trecho. Foram iniciadas buscas na região e montados pontos de bloqueio ao longo da rodovia.

Por volta das 20h, os policiais avistaram o carro suspeito que seguia em direção a Itabuna, um Hyundai/Creta, de cor vermelha. Foi feito um acompanhamento até o Km 502 da BR 101, onde o veículo foi abordado.

Durante a fiscalização, os policiais perceberam que o condutor do Creta apresentava um quadro de confusão mental e desorientação, e estava com a aparência cansada, chegando até desmaiar e ter convulsões. Os policiais realizaram os primeiros socorros e em seguida o homem foi colocado em uma ambulância e encaminhado para atendimento hospitalar.

Ao se recuperar, o motorista relatou que na manhã da última segunda (26), saiu de casa para comprar medicamentos em Itabuna, quando foi surpreendido por três assaltantes. Ele contou que os homens foram agressivos e que mediante ameaça foi obrigado a ingerir comprimidos.

Após o consumo do medicamento ele adormeceu e quando recobrou a consciência estava no banco de trás do veículo. Ele então percebeu que o carro foi abandonado em Itajuípe com a chave na ignição.

Em relato aos policiais, disse também que seu único pensamento era reencontrar a família e tomou a decisão de dirigir até sua residência em Itapé, quando foi abordado. A ocorrência foi apresentada a autoridade policial da Delegacia de Polícia Civil de Itabuna, para abertura do inquérito e continuidade das investigações.