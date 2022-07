Professora abandona sala de aula para virar atriz pornô e contracena com ex-aluno

Uma americana foi professora durante quase toda a vida, até que, aos 52 anos, resolveu mudar de carreira e gravar filmes pornôs e vender nudes na internet. Um detalhe que chama atenção é que Mrs. Robinson, como é conhecida, contracenou com um ex-aluno, conhecido como Johnny Sins, no início de sua carreira.

O tema do vídeo adulto, claro, foi uma fantasia envolvendo aluno e professora. Eles atuaram em uma sala de aula fictícia.

Em entrevista ao postcast "Holly Randall Unfiltered", Mrs Robinson disse não ter tido qualquer envolvimento com o aluno quando era sua professora. Porém, ao iniciar carreira pornô, ela descobriu que o antigo estudante de ensino médio havia se tornado astro de filmes adultos. Ela contou que os dois tiveram uma "conexão" e acabaram trabalhando juntos.

"No início da carreira, comecei a procurar pessoas e, quando vi Johnny Sins, mandei uma mensagem. E ele disse: 'Oh, meu deus, minha antiga professora do ensino médio, aqui está ela e aqui estou eu, talvez devêssemos fazer algo?' Ajustamos nossas agendas e nos encontramos. Aí gravamos, e foi um grande sucesso. Todos amaram", recordou ela.

Para finalizar, Mrs Robinson disse que Johnny confessou que fantasiava com ela quando era seu aluno. "Mas eu, não! Ele era um garoto", garantiu.

Outro detalhe é que Mrs Robinson tem uma herdeira: a filha dela também começou a vender conteúdo adulto nas redes.