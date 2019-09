Professora de criança morta pelo pai faz relato emocionante: 'Até mais meu menino'

A professora do menino Matheus Gabriel Kuasne, morto aos 9 anos pelo pai na úlyima sexta-feira (13), postou uma homenagem ao garoto nas redes sociais. Cristina Seixas relembrou momentos de alegria e falou de quanto o garoto era querido pela turma.

“Hoje não tivemos seu sorriso largo, seu olhar de deboche… Hoje não precisei dizer: ‘Matheus, fale mais baixo, a escola inteira está te ouvindo’, hoje não teve bronca por causa da letra garrancho, hoje não teve o ‘bico’ porque pedi para refazer a atividade… Hoje não teve você”, escreveu.

“Mas hoje teve a maior demonstração de amor que vivi em 30 anos de magistério. Hoje teve uma turma de 25 crianças chorando por duas horas ininterruptas a perda e a saudade de você. Teve demonstração de como você com seu jeito ‘sarrista’ fazia a diferença na vida de seus amigos… Choramos muito, mas também rimos relembrando do seu enorme coração e de sua generosidade. Sua carteira ficou lá, vazia, como se você fosse chegar atrasado… mas você não chegou… O que nos conforta é saber que você está livre da maldade e das dores deste mundo. Com certeza você deve estar soltando pipa com os anjos. Até mais meu menino…”, finalizou Cristina.

Relembre o caso

Antes de bater de propósito o carro que dirigia contra uma carreta Marco Antonio Alves, 45 anos, mandou que o filho, Matheus Gabriel Kuasne Oliveira, 9, gravasse uma mensagem de despedida para a mãe dele. Erika Kuasne chegou a ir até uma delegacia para pedir ajuda, mas não conseguiu evitar a tragédia. O filho e o ex-marido dela morreram no acidente, que aconteceu na PR-445, em Londrina, no Paraná.

De acordo com a polícia, Marco não aceitava o fim do relacionamento, que já tinha três anos. Ele pegou o filho do casal e passou horas mandando mensagens ameaçadoras para Erika. O motorista da carreta contou que o Chevrolet Corsa Classic invadiu a contramão e bateu de frente contra seu veículo. O socorro foi chamado, mas já encontrou pai e filho sem vida.