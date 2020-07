Professores Amadores

Não estava nos nossos planos. A crise que abalou o mundo desestabilizou muitas de nossas certezas e desmontou a Escola que conhecíamos; aquela que se assegurava em ensino, presença e interação. A urgência em se reinventar e a adaptação a um novo modelo nos obrigou a trazer a educação para o centro do debate, no valor e no conceito de aprendizagem. O signo da reinvenção nos invadiu e nos convocou a enxergar o essencial: era preciso montar uma Escola, uma nova Escola, para fazer sentido mesmo à distância!



Um desafio enorme, que exigiu de todos a difícil e importante tarefa de redesenhar a forma de ensinar antes conhecida. Como ponto de partida, foi preciso então encarar a tecnologia como um algo possível, e contar com ela para estabelecer um trabalho que garantisse o desenvolvimento de um pensamento criativo, incorporado a uma visão mais abrangente de conhecimento.



Para educar, é preciso coragem. E, mesmo em um tempo com tantas turbulências, nossos protagonistas foram extremamente destemidos. Os professores, pioneiros e desbravadores, mergulharam de cabeça em um universo desconhecido. Sem rede de proteção, enfrentaram as dificuldades que se apresentaram diante do desconhecido. E assim, souberam traduzi-las em uma janela de oportunidade para aprender e, sobretudo, compreender que ensinar vai muito além do domínio de aplicativos e plataformas.



Tem sido absolutamente encantador vê-los envolvidos e compromissados numa construção apropriada diante da realidade imposta. Dispostos a navegar em novos oceanos do saber, reafirmaram o desejo de fazer a diferença e mostrar o quanto a Escola é capaz de atuar para além de seus muros.



Em tempo algum a sala de aula foi tão vista, observada e avaliada, e a máxima mais escutada é a de que ensinar não é para amadores. Mas são tantos os textos e contextos ressignificados, que arriscamos transgredir o sentido original da palavra e nos orgulhamos em afirmar que sim, os professores são amadores. Não no sentido de principiantes, mas na certeza de que somente os amadores de seu ofício são capazes de um fazer com tamanha entrega, compromisso e envolvimento.



Nesse momento, são eles – os professores – que revelam o que há de melhor em cada Escola, em cada sala de aula. São eles que criam experiências de aprendizagem significativas e colaborativas, que mostram aos nossos alunos que, mesmo sem sair de casa, ainda é possível interagir e se encantar pelo conhecimento. São os professores que dão um novo contorno à presença e nos lembram diariamente que aprender é uma coisa absolutamente fantástica.



Não, não estava nos nossos planos. Mas nós acreditamos na potência do ato de educar. Aos professores, pelo caminho desbravado e pela revolução construída, nosso mais profundo agradecimento e admiração.

Teresa Brasileiro, Pedagoga e Diretora do Módulo Criarte e integrante do Grupo de Valorização da Educação (GVE)