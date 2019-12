Profissionais da cultura são excluídos do MEI; normativa vale a partir de janeiro

Uma série de profissiões ligadas à cultura, ensino e transporte não poderão mais ter as vantagens do Microempreendedor Individual (MEI). Humoristas independentes, DJs, cantores, e instrutores de música e artes cênicas independentes não poderão mais se enquadrar na regra, segundo decisão publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta sexta-feira (6).

A normativa, que vale a partir de janeiro de 2020, é do Comitê Gestor do Simples Nacional. Outras profissiões como instrutor de cursos preparatórios, instrutor de informática independente, esteticista e transportador intermunicipal de passageiros sob frete em região Metropolitana independente foram excluídas.

O MEI permite ao pequeno empresário com faturamento anual de até R$ 81 mil o pagamento de valores menores para tributos como INSS, ICMS e ISS. A formalização de artistas e prestadores de serviço permite a emissão de nota fiscal e realização de contribuição previdenciária.

Com a exclusão, os profissionais precisarão solicitar desenquadramento no Portal do Simples Nacional. Na prática, isso significa que ele passará a ser uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte.