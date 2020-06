Profissionais do SUS com suspeita de covid-19 terão atendimento exclusivo em Salvador

Profissionais que atuam em unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) de Salvador terão, a partir desta terça-feira (9), um ponto de atendimento exclusivo, caso apresentem suspeita de contágio pelo novo coronavírus. O anúncio foi feito pelo governador Rui Costa, durante uma live em suas redes sociais nesta segunda-feira (8).

O local escolhido para abrigar a iniciativa foi o antigo prédio da Faculdade Ruy Barbosa, no Rio Vermelho. Inicialmente, existirão dez leitos de observação, além de dois para pacientes críticos. De acordo com a Secretaria da Saúde (Sesab), na Bahia, 4.129 profissionais da saúde foram confirmados com a covid-19.

O espaço foi destinado pelo Estado para esse uso, após uma mudança de planejamento. A ideia inicial é que servisse para soteropolitanos com sintomas leves da covid-19, que preferissem se recuperar longe de familiares e vizinhos.

"Mas a baixa procura nos deu a ideia de transformar o espaço em um pronto atendimento destinado somente a pessoas que trabalhem em unidades de saúde do SUS e que estejam com sintomas da covid-19, sejam eles médicos, enfermeiros, vigilantes, porteiros ou agentes de limpeza", afirmou Rui.

O local terá dez leitos de observação e dois para pacientes críticos

(Foto: Sesab/Divulgação)

A Fundação Fabamed de Pesquisa e Extensão na área da Saúde (Fabamed) será a responsável por administrar a unidade, como uma extensão do hospital de campanha Santa Clara. O funcionamento acontecerá em todos os dias da semana, das 8h às 21h, por demanda espontânea.

Para ser atendido, o trabalhador do SUS deve apresentar a identificação profissional, como um crachá, e um documento oficial de identidade com foto. Em caso de necessidade, o paciente será transferido para um hospital de referência.

Durante a live, Rui ainda comentou que irá se reunir com os prefeitos e prefeitas de todas as cidades do extremo-sul, que estão com decreto de medidas restritivas mais duras em vigor até esta terça-feira (9).

“Olhei hoje a média dos últimos cinco dias dessas cidades e os números ainda estão elevados, com taxa de crescimento beirando os 10%. Por isso conversarei com todos os prefeitos do extremo-sul para definir quais medidas tomar para tentar aproximar a média desses municípios da que o estado vem registrando, que é de 5%, sejam elas a manutenção do decreto ou novas determinações”, finalizou.