Profissional do futuro precisa ter mais do que capacidade técnica 

O que o mercado de trabalho espera do profissional do futuro? Futuro este que já é uma necessidade do agora. Vai preencher as lacunas quem tiver habilidades práticas associadas ao conhecimento teórico e aptidões socioemocionais, que passaram a ser diferenciais competitivos capazes de potencializar a produtividade e assertividade. Estamos falando sobre: autoconhecimento, inteligência emocional, criatividade, flexibilidade, versatilidade, comunicação, pensamento crítico e visão sistêmica.

“O perfil profissional demandado é de pessoas emocionalmente estáveis, colaborativas e capazes de cocriar. Estamos passando por um momento de transformações constantes das relações de trabalho e com a quebra de vários paradigmas. Diariamente, decisões rápidas precisam ser tomadas para atender às necessidades desse mundo dinâmico e inconstante”, salienta Marcele Leal Ferreira, da Unifacs.

Além dos atributos comportamentais, o mercado também leva em consideração o tipo de formação e experiência que esse profissional apresenta. Os cursos de pós-graduação que possibilitam vivências práticas com a construção de cases ganham espaço e credibilidade. De acordo com Vitor Igdal, presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos Seccional Bahia (ABRH-BA), tal experiência pode ser adquirida até mesmo por meio de uma “colaboração em um trabalho voluntário, um projeto implementado, um negócio que ele tentou construir mesmo que ainda não tenha dado 100% certo”, salienta.

“Hoje o mercado “desliga” mais colaboradores em função das suas inabilidades comportamentais que inabilidades técnicas (hard skills)”_ Verena Alcantara - Pró-reitora de Estratégia e Planejamento e gestora dos programas de pós-graduação Lato Sensu do Senai Cimatec

7 Habilidades do novo profissional:

O atual cenário de incertezas e polarizações pede pessoas com:

Inteligência emocional - saber lidar com suas emoções e as do outro; Empatia - se colocar no lugar do outro; Resiliência - saber se adaptar às mudanças e aos novos contextos; Liderança - assumir uma atuação proativa, não esperar soluções, mas criá-las; Colaboração - saber trabalhar em equipe, presencial ou virtualmente; Inovação - ter repertório para trazer novas soluções para os desafios de maneira criativa; Empreendedorismo - identificar o problema e oferecer soluções novas e sustentáveis, mesmo atuando dentro de uma empresa!



