Programa abre inscrições para estimular negócios e projetos de impacto na Bahia

Com o objetivo de impulsionar soluções de negócios de impacto e Organizações da Sociedade Civil (OSCs) para o campo da saúde, a Plataforma Impacta Nordeste lançou o programa de inovação social Impulsio.ne Saúde. A ação, que acontece em parceria com o Instituto Sabin, contemplará iniciativas na Bahia, Maranhão e Piauí. Os interessados em participar da seleção devem se inscrever até o dia 3 de junho.

Para participar, os negócios de impacto precisam estar em estágio de validação, ou seja, possuir um modelo definido, com potenciais clientes, fornecedores e profissionais analisando a viabilidade da ideia. Não há necessidade de estarem formalizados. Já as OSCs devem possuir Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) com pelo menos 1 ano. Para ler o edital e realizar a inscrição, acesse o site impulsione.impactanordeste.com.br/saude.



Os selecionados irão se conectar com o ecossistema do Instituto e do Grupo Sabin, que se destaca pela atuação nacional em medicina diagnóstica, atenção primária à saúde e saúde digital. Os projetos e negócios escolhidos receberão um apoio técnico com especialistas e conexão com potenciais parceiros, além de concorrerem a uma premiação em dinheiro, que varia de R$ 15 a R$ 10 mil.

As iniciativas interessadas devem oferecer soluções para os seguintes desafios:

- Aumentar a capacidade local e a resiliência dos sistemas de saúde, incluindo a força de trabalho em saúde, cadeias de suprimentos e serviços de atenção primária;

- Facilitar intervenções, investimentos e tomada de decisões baseadas em dados, fortalecendo sistemas de saúde locais, grupos de ajuda e OSCs;

- Melhorar a acessibilidade e a qualidade dos serviços de saúde para grupos carentes, vulneráveis e em contextos frágeis (exemplo: refugiados, pessoas com deficiência, mulheres e crianças, idosos e indivíduos LGBTQIA+);

- E permitir a continuidade dos cuidados, particularmente em torno da saúde primária, doenças complexas ou crônicas não transmissíveis, além de questões emergenciais.

Como será a jornada

Após o período de inscrição, 20 iniciativas serão pré-selecionadas, entre negócios de impacto e OSCs, que participarão de um encontro de alinhamento e conexão. Na oportunidade, os pré-finalistas serão convidados a trilhar a plataforma TransformAção, desenvolvida pelo Instituto Sabin, para que possam produzir sua teoria da mudança e preparar um pitch de sua solução, que será avaliado por uma banca de especialistas.

Após essa etapa, seis seguirão para a fase de aceleração de 6 meses, que contará com acompanhamento individualizado, incluindo a construção de objetivos trimestrais em conjunto com os respectivos empreendedores; um encontro individual mensal de acompanhamento e mentoria; um encontro coletivo mensal sobre gestão, finanças, comunicação e marketing, vendas, planejamento estratégico; duas mentorias com especialistas do Grupo Sabin e/ou mentores externos; conexão com parceiros do Grupo Sabin e Impacta Nordeste, além de matérias especiais sobre as iniciativas que serão publicadas no portal Impacta Nordeste.

No fim da jornada, serão anunciadas quatro iniciativas contempladas com recursos financeiros, sendo dois negócios de impacto e duas OSCs que obtiverem o melhor desempenho ao longo da jornada. Os 1º colocados de cada categoria receberão R$ 15 mil e os 2º, R$ 10 mil.

Impulsio.ne Saúde

O programa estreia uma nova frente de atuação da Plataforma Impacta Nordeste, que agora conta com uma divisão de inovação social aberta, o Impulsio.ne, que tem como missão estimular soluções para os principais desafios sociais da região em parceria com empresas e organizações. “Estamos empolgados, pois poderemos fomentar, de forma mais estratégica e objetiva, soluções para os inúmeros desafios sociais do Nordeste, impulsionando soluções inovadoras dos negócios de impacto e organizações sociais da região”, afirma Marcello Santo, diretor fundador do Impacta Nordeste.

Para iniciar essa nova frente, a área da saúde foi selecionada por representar um dos principais desafios da região. De acordo com pesquisa do IPEC (2022), o Nordeste é a localidade do Brasil que mais percebe a saúde como um problema, atingindo 41%, em comparação com 28% no Sudeste, 30% no Sul e 34% no Norte/Centro-Oeste.

“Um dos eixos estratégicos de atuação do Instituto Sabin é fortalecer ecossistemas e organizações de impacto social. Assim, investir na prospecção e no fortalecimento de organizações, negócios e soluções sociais, que enfrentem problemas de saúde nos estados da Bahia, Piauí e Maranhão, torna-se um movimento natural para nós”, destaca Gabriel Cardoso, gerente-executivo do Instituto Sabin.