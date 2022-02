Programa 'Atitude' estreia segunda temporada com O Kannalha

Vai começar a segunda temporada do programa Atitude: já no próximo domingo (6), o apresentador Pedro Martins recebe atrações como O Kannalha, fenômeno dos paredões e periferias em toda a Bahia. O programa roda sempre aos domingos, às 20h, prometendo muita música, informação e resenha.

Com linguagem simples e direta, no formato de talk show, o Atitude mescla uma programação musical com conteúdos e serviços que valorizem pautas positivas dos jovens da periferia, tendo como foco das discussões o empreendedorismo, humor, a afroinovação, moda e gastronomia.

O soteropolitano Pedro Martins, 27, é a voz do Atitude nesta temporada. Cria do Nordeste de Amaralina, Pedro é formado em Comunicação Social - Rádio e TV, e atua ativamente na comunidade em que reside, dando apoio a projetos sociais que mudam a realidade de quem é de periferia e precisa de suporte. Ele também é Diretor de Produção e Repórter no Site Nordesteusou, que faz a transmissão do programa junto à rádio Bahia FM.

Convidados

Na estreia da nova temporada, dois quadros já conhecidos do público vão compor o programa de domingo. O ‘Som do Gueto’ terá a participação da banda ‘O Kanalha’, que tem o comando do vocalista Danrley. Dono do bordão ‘Papo de Maluquice’ e morador de Camaçari, o vocalista trabalhava com a mãe entregando comida com a sua bicicleta e sempre teve o sonho de ser cantor.

Já o quadro ‘Na Larica’, vai apresentar um empreendimento nascido na pandemia, que está completando nove meses. À frente da ‘Feijoada na Laje’, a modelo Thaynne Gonçallves e seu primo, Edvan Santana, deram início ao negócio diante das dificuldades de conseguir emprego no período de isolamento social.

Os dois montaram na laje de casa um espaço pra vender feijão e contam, atualmente, com uma equipe de sete funcionários, além do serviço de delivery para toda a capital baiana.