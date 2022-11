Programa celebra música negra e homenageia Elza Soares

A próxima edição do programa Conversa vai focar o tema Música Preta. Apresentado por Luana Souza e Luana Assiz, a atração da TV Bahia será exibida domingo (6), após o Fantástico, e recebe novas artistas da música baiana como Rachel Reis, Melly, Sued Nunes e Maya, que apresentam seus trabalhos e falam de suas vidas e trajetórias.

O programa ainda presta uma homenagem emocionante à cantora Elza Soares e fala sobre sua influência na música brasileira e baiana. “Celebrar a vida de Elza, uma das vozes que fez ecoar o nosso grito entre multidões, através das vozes de mulheres da nova geração, é um marco. Continuamos fazendo a revolução, mas com muito swing”, afirma Luana Souza.

A temporada 2022 da atração estreou em setembro, com um especial sobre a Irmandade da Boa Morte. No mês passado, o tema central foi a representatividade negra em áreas como arte, empreendedorismo e a influência digital. No total, serão cinco programas.

Além dos episódios na TV, que acontecerão até o final do ano com um rodízio de apresentadores, o Conversa Preta está promovendo diálogos no YouTube, com o nome de Conversa Preta Digital. Os papos semanais serão em formato de videocast, com transmissão simultânea no Instagram do @conversapreta e da @tvbahiaoficial.

