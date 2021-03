Programa da Coca-Cola dará suporte a 2 mil empreendedores na Bahia

Atender cerca de 2.000 empreendedores ambulantes de alimentação, como baianas do acarajé, pasteleiros, vendedores de lanches e cachorro-quente, barracas de gastronomia, vendedores de alimentação em praias, food trucks que foram penalizados em 2020 pela pandemia e que precisam repensar suas estratégias de comercialização. Essa é a proposta do Programa “Crescendo Juntos Microempreendedor”, que agrega um conjunto de ações e parcerias para oferecer capacitação, prêmios, soluções e parcerias de digitalização e microcrédito para quem atua de forma individual no setor de alimentação.

O Programa é uma iniciativa da Coca-Cola Brasil e está sendo realizado inicialmente, na Bahia e no Rio de Janeiro. Na Bahia, o movimento conta com o apoio da Solar e do Sebrae para oferecer treinamentos, trilhas e conteúdos gratuitos com temáticas diversas sobre protocolos de retomada, empreendedorismo e formalização do negócio. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet.

De acordo com a gestora de projetos do Sebrae Bahia Hirlene Pereira, microempreendedores que atuam no ramo de alimentação, como ambulantes, salgadeiros, vendedores de sanduíches e outros alimentos em carrinho, bem como os empreendedores que atuam em pontos fixos, como baianas de acarajé, dogueiros, vendedores de espetinhos e outros alimentos podem participar da iniciativa. “Além disso, podem se inscrever empreendedores de micro estabelecimentos, como lanchonetes, bares, vendinhas comunitárias”, diz.

Projeto piloto

Nesta primeira fase, de março a junho, na Bahia funcionará como uma inciativa piloto. “A continuidade será avaliada após conclusão desta etapa. Um dos principais focos de capacitação está na orientação quanto aos procedimentos protocolares para realização das atividades dos empreendedores e a segurança destes e dos seus clientes. Haverá também uma etapa com consultoria especializada com profissionais da área de nutrição e engenharia de alimentos”, completa a representante do Sebrae.

Para o diretor da Solar Juvenal Fonseca, o projeto é fruto da união das entidades no combate aos efeitos econômicos causados pela pandemia aos microempreendedores baiano. “Os microempreendedores têm sido muito afetados e, por isso, nos unimos para seguir apoiando o trabalho deste segmento a partir de uma série de incentivos”, pontuou. Para Fonseca, além do subsídio financeiro, é preciso oferecer ferramentas de desenvolvimento profissional e incentivar o processo de digitalização das microempresas.

O público do projeto, em sua maioria, é formado por ambulantes, cozinheiros que atuam com delivery de comidas caseira e saudáveis, donos de bares e restaurantes de pequeno porte, fornecedores de lanches e salgados, doceiras e confeiteiras, baianas de acarajé, food trucks diversos, entre outros.

“Estão se destacando como grandes oportunidades de mercado os segmentos de comidas saudáveis e afetivas, doces e lanches gourmet, comidas veganas, fabricação de pães de fermentação natural. Acreditamos que o maior desafio desses negócios é ter uma formação de preço adequada, conhecer seus custos e, principalmente, neste momento, aumentar as vendas”, finaliza Hirlene Pereira.



CRONOGRAMA DE AÇÕES

Trilhas – Março

08/03 – Webinar: A força das empreendedoras baianas

22/03 – Palestra online: Como perder o medo de empreender? Estratégias para sair da zona de conforto



Trilhas - Abril

05/04 – Webinar: Vantagens e desvantagens da formalização MEI

07/04 - Oficina via whatsapp: Use todo poder das Redes Sociais a seu favor

12/04 – Webinar: No tabuleiro da baiana também tem empreendedorismo!



Trilhas – Maio

03/05 – Webinar: Importância da Formação de Preço

17/05 – Webinar: Planejamento financeiro



Trilhas – Junho

07/06 - Oficina via whatsapp: Usando whatsapp business no meu negócio.

14/06 - Oficina: Os segredos de um Instagram Vendedor



Consultorias - Abril e Maio

Boas Práticas nos Serviços de Alimentação

1º Turma – 19 a 30/04

2º Turma – 18 a 28/05