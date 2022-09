Programa de apoio a produtores e roteiristas negros abre inscrições

O Diáspora Conecta abriu as inscrições para o Dia.Lab 2022, programa internacional imersivo focado na profissionalização de produtores e roteiristas negros através do desenvolvimento de projetos cinematográficos de ficção e documentário. Nesse ano, o programa vai acontecer presencialmente de 7 a 13 de dezembro, em Salvador.

A iniciativa é voltada para pessoas apaixonadas pelo cinema, com interesse em escrita ou produção, que queiram discutir os processos de criação. Podem participar da seleção pessoas negras maiores de 18 anos que sejam de qualquer país ibero-americano ou de países africanos que tenham o português como língua oficial. É preciso ter projetos de longa metragem de ficção ou de documentário em desenvolvimento.

Para esta quarta edição do programa, serão selecionados até oito projetos para receberem a tutoria por meio de workshops, palestras, estudos de caso, exibição de filmes e consultorias direcionadas ao aprimoramento das narrativas audiovisuais, ao

desenvolvimento profissional e à capacitação criativa e mercadológica dos participantes.

Os interessados em participar do Dia.Lab 2022 podem se inscrever até o dia 10 de outubro. Clique aqui para fazer a sua inscriação. No link, é possível também ver o regulamento completo. Os selecionados serão divulgados na primeira semana de novembor.

Consultorias

Os selecionados vão receber consultorias de um time de profissionais premiadas do Brasil e do exterior, dentre elas: Xenia Rivery (Havana, Cuba), roteirista, professora e consultora de projetos; Cláudia Gonçalves (São Paulo, Brasil), produtora

executiva e consultora; e Tanya Valette, (Santo Domingo, República Dominicana), produtora executiva e co-gerente da produtora Monte & Culebra SRL.

Os participantes também vão correr ao Prêmio Diáspora, um estímulo ao desenvolvimento narrativo para um dos projetos participantes do Diáspora Lab 2022 no valor de R$10 mil.

Veja outras premiações:

* Prêmio Miradasdoc: seleção de um dos projetos de documentário para participar da próxima edição do Fórum de Coprodução África - América Latina AFROLATAM LAB, em 2023, com todas as despesas pagas;

* Prêmio Paradiso: seleção de um dos projetos de ficção com inclusão do respectivo na Rede Paradiso de Talentos, além de apoio para o desenvolvimento do projeto no valor de R$3 mil.

Serviço:

O quê: Diáspora Conecta abre inscrições para o Dia.Lab 2022

Quando: Inscrições abertas de 19 de setembro a 10 de outubro de 2022

Link para inscrição: https:/vww.diasporaconecta.com.br/lab