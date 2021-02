Programa de Sônia Abrão cai em fake news sobre doação de Neymar a Lucas do BBB21

A apresentadora Sônia Abrão e sua equipe caíram em uma fake news na tarde desta segunda-feira (8), ao divulgar que o jogador Neymar teria doado R$ 1,5 milhão para o ator Lucas Penteado, que pediu para deixar o Big Brother Brasil nesse domingo (7).

Durante o programa A Tarde é Sua (RedeTV!), ela afirmou que o jogador do PSG e da Seleção Brasileira deixou seus advogados disponíveis para Lucas, caso ele desejasse processar Karol Conká. As informações foram levadas pelo repórter do programa, Felipeh Campos.

A notícia falsa tem como origem uma montagem, na qual Neymar supostamente teria dito o que foi anunciado por Sônia.

Momentos após o caso ganhar destaque nas redes sociais, a assessoria de imprensa Neymar comunicou que a informação não existia e que se tratava de uma imagem falsa.