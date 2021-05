Programa de voluntariado da Coelba doa 10 toneladas de alimentos a instituições baianas

O Programa de Voluntariado dos colaboradores da Coelba arrecadou mais de 10 toneladas de alimentos que serão destinadas a 19 instituições beneficentes e ONGs da Bahia, em uma grande mobilização batizada de “Operação Quilo”. A estimativa é de que os alimentos beneficiarão diretamente cerca de 3,4 mil pessoas em todo estado.

Os alimentos foram entregues nos pontos de coleta em locais de fácil acesso para os colaboradores na capital e no interior do Estado. A “Operação Quilo” também aconteceu em outros nove estados onde a Neoenergia, controladora da Coelba, está presente: Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Distrito Federal, São Paulo, Paraná, Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul.

Juntos, os voluntários dos dez estados arrecadaram mais de 43 toneladas de alimentos para beneficiar famílias em situação de vulnerabilidade atendidas por 102 instituições beneficentes e ONGs em mais de 80 cidades.

A Neoenergia doará mais 30 toneladas para as sedes da Central Única de Favelas (CUFA) na Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e São Paulo. Ao todo, mais de 17 mil pessoas que são atendidas pelas instituições serão impactadas diretamente pelos donativos.

Na lista abaixo, é possível conferir a relação de instituições beneficentes e ONGs que receberam as doações da Coelba.

Instituição Assistencial Beneficente Conceição Macedo – Salvador

Lar da Criança - Salvador

ONG Junta Salvador - Salvador

Associação Bahia Central da IASD - Feira de Santana

Instituto Social EDUCRIART– Feira de Santana

Instituto Social EDUACRIART - Serrinha

Creche Irmã Maria de São Pedro – Santo Amaro

Centro Espírita Luz, Amor e Verdade – Conceição do Coité

Lar dos Idosos- Serrinha

Associação Panorama da Sobriedade - Paulo Afonso

Centro Espírita Livramentense – Livramento de Nossa Senhora

Associação Beneficente ao Ancião de Irecê - Irecê

Laços do Bem – Ribeira do Pombal

Comunidade Terapêutica Casa do Bom Samaritano - Guanambi

Abrigo Institucional para Crianças e Adolescentes - Guanambi

CRAS - Assistência Social de Seabra - Seabra

Casa do Idoso Dona Marlene – Itaberaba

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Brumado - Brumado

Conselho Central do Sudoeste da Bahia – Brumado