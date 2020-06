Programa Energia da Claro tem foco em inovação e sustentabilidade

Enquanto expande os serviços de telefonia, a Claro mantém o programa Energia da Claro, que reforça compromisso da empresa com a inovação e com a sustentabilidade. Na Bahia, são três projetos em andamento de geração distribuída de baixa tensão: dois deles de produção de energia solar e um de cogeração qualificada, com descarte térmico, que abastecem, antes, lojas e sistemas de rede em todo o estado. Somando todas as iniciativas de geração distribuída da Bahia, ao todo serão gerados pela Claro cerca de 8 MWp em energia 100% limpa e renovável, com 18.540 painéis fotovoltaicos e 10 cogeradores.

Em Bom Jesus da Lapa, a usina irá gerar até 1 MW de energia, com 3.150 painéis solares divididos em 4 hectares. Em Oliveira dos Brejinhos, a proposta é 5 MW com 15.390 painéis solares em 14 hectares de área (foto anexada). Já em Pojuca haverá o aporte de 2 MW, através da fonte de cogeração qualificada, processo que trata o excedente térmico proveniente da extração do petróleo, filtrando aquilo que seria descartado e atenuando o impacto no processo da refinaria. Para este processo é utilizado um sistema de filtros e mais 10 cogeradores.

Vale lembrar que o programa, lançado em 2017, prevê o uso de fontes renováveis e ações de proteção ao meio ambiente em todas as operações e instalações da empresa de telecomunicações no Brasil. Além da Bahia, o Energia da Claro conta com usinas em Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Piauí, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Além dessas, existem instalações em fase final de implantação, além de projetos em construção nas demais unidades federativas.

