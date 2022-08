Programa pretende impulsionar o turismo afro em Salvador

Cada canto de Salvador respira a cultura afro e um novo programa lançado pela prefeitura, nesta sexta-feira (19), pretende usar essa vantagem para impulsionar o turismo de identidade negra na cidade. O Salvador Capital Afro terá ações para valorização das manifestações culturais e de incentivo ao potencial criativo, tradições, tecnologias ancestrais e afroempreendedorismo.

As ações serão desenvolvidas aos fins de semana, até novembro, em cinco territórios estratégicos do município: Centro Histórico, Liberdade/Curuzu, Rio Vermelho, Itapuã e Ilha de Maré. A líder executiva do projeto e cineasta, Daiane Rosário, explicou que o objetivo é ir além do turismo.

“Mais do que explorar turisticamente a proposta é fortalecer a identidade negra colocando pessoas pretas como principais agentes do turismo na cidade”, afirmou.

Durante o evento, no Espaço Cultural da Barroquinha, as organizadoras exibiram um filme destacando a força da identidade negra e apresentaram as potencialidades desse mercado. A prefeitura destacou dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) que revelam que, atualmente, 49% dos negócios no país são comandados por negros. Entre os estados brasileiros com maior proporção de pretos e pardos donos de negócios, está a Bahia, com 12%.

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) disse que Salvador desperta nos visitantes sede de conhecimento sobre a história da cidade e da ancestralidade do povo, e comentou sobre a vocação para o turismo étnico.

“Nossa cidade é única, diferente de todas as capitais do mundo. Uma cidade cultural. No mundo vemos cidades com rica gastronomia, outras com belezas naturais, mas não há lá fora um lugar que possua um povo como o nosso. E é por isso que estamos iniciando este movimento”, afirmou.

Ele disse também que todas as estratégias, metas e marcos, a partir do Plano de Desenvolvimento do Turismo Étnico-Afro, serão desenvolvidos dentro do conceito do Salvador Capital Afro.

A programação ainda será divulgada pela prefeitura, e terá empreendedorismo, música, rodas de diálogo, infância antirracista, palestras, cursos, entre outras ações. A grade inclui atividades profissionais e oficinas de capacitação. As novidades serão divulgadas nas redes sociais no programa.

O Plano de Desenvolvimento do Turismo Étnico-Afro já tem dois programas em execução. Um deles é o Afro Biz, plataforma que conecta a indústria criativa afro de Salvador a consumidores e investidores do Brasil e do mundo, e o outro é o Afro Estima, capacitação e mentoria para afroempreendedores do turismo étnico-afro.