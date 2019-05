Programa reduz consumo de água em 18%

Água que não acaba mais

Em um ano, a Cervejaria Ambev ajudou dez empresas a economizarem um total de 44 milhões de litros de água, através do programa Saveh (Sistema de Autoavaliação da Eficiência Hídrica). O objetivo é compartilhar as boas práticas e o conhecimento sobre gestão hídrica que a cervejaria acumulou ao longo dos anos. Foi assim que, entre 2017 e 2018, essas dez empresas deixaram de consumir um volume de água suficiente para abastecer, por mais de dois meses, o Aeroporto de Congonhas (SP), que possui um fluxo mensal de mais de 1,5 milhão de pessoas. O programa ajudou as empresas cadastradas a reduzir o consumo médio de água em 18% no último ano. Uma participante atingiu a marca de 34%.

Novas lojas

O mês de abril termina com saldo positivo para o Salvador Shopping. No primeiro quadrimestre do ano, o centro de compras e lazer entregou aos clientes 15 novas lojas, entre inaugurações e reformas. Entre as operações que estrearam, estão o Labchecap, Clínicas Clivale, cafeteria Havanna e a casa de câmbio Confidence. Os clientes passaram a contar também com a marca esportiva Adidas Originals, perfumaria Phebo e a grife de moda feminina Foorli. No segmento de restaurantes, a novidade é Oven Pizza. Até o final do primeiro semestre, passa a fazer parte do mix a loja de produtos naturais Mundo a Granel. Henrique Medeiros, superintendente do Salvador Shopping, conta que o centro de compras tem se adaptado para continuar crescendo, mesmo em um cenário econômico longe do ideal.

Gestão de patrimônio

A Azimut Brasil Wealth Management, que atua no mercado de gestão independente, está apostando alto aqui na Bahia. O escritório da empresa em Salvador conta com 1,5 mil clientes, com R$ 500 milhões sob a gestão da companhia. Em todo o Brasil, são R$ 7 bilhões. Para tentar se diferenciar de bancos, ou outros agentes financeiros, a empresa oferece a famílias ou indivíduos a possibilidade de processos de gestão dos patrimônios de maneira personalizada. "Nós entendemos que os recursos dos indivíduos ou famílias não estão concentrados no Sudeste, como outras empresas do nosso ramo", diz o CEO de gestão de patrimônio da empresa, Antonio Costa.

Haja pratos

Quarto lugar no ranking nacional das empresas de refeições coletivas, o Grupo LemosPassos estuda novos mercados na Europa e aposta em crescimento para este ano. A expectativa é ultrapassar as atuais 5 milhões de refeições no ano, superando o percentual de crescimento de 6,13% em 2018. A Associação Brasileira das Empresas de Refeições Coletivas (ABERC) divulgou a expectativa de faturamento para este ano. O setor, que emprega 230 mil colaboradores, prevê faturamento de R$20,6 bilhões no período.

Tributos

A Câmara de Assuntos Tributários da Fecomércio-Ba se reune amanhã, às 16h, na Casa do Comércio. É uma oportunidade para qualquer empresário do setor tirar dúvidas sobre o assunto.

Shopping Barra

O Shopping Barra aposta na união de duas importantes datas do varejo para presentear os clientes e aquecer as vendas. Através da campanha vinculada do Dia das Mães e Dia dos Namorados, o empreendimento sorteará R$320 mil em vales-compras. A perspectiva de aumento em vendas é de 8% nesse período e, do fluxo de público, de 9%.