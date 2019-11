Programação de Natal de Salvador terá espetáculo inédito com 300 drones

Ainda falta mais de um mês para a noite de Natal, mas as comemorações da capital baiana estão chegando. Entre as principais novidades, um show inédito de drones vai tomar os céus da cidade. Serão 300 equipamentos que vão voar em três pontos da cidade: Farol da Barra, Cajazeiras, e em um terceiro local que está sendo definido entre a Cidade Baixa e o Bonfim.

Será a primeira vez que o espetáculo será oferecido de forma gratuita no país, entre os dias 22 de 24 de dezembro. O calendário de todas as apresentações, que somam mais de 100 horas, ainda será divulgado pela prefeitura. A programação especial acontece de 15 de novembro a 6 de janeiro e além da já conhecida iluminação especial por toda cidade, traz outras novidades.

Todos os detalhes foram apresentados à imprensa na manhã desta quinta-feira (31), no Centro Cultural da Barroquinha, pelo prefeito, ACM Neto, e o diretor de serviços de iluminação pública da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), Junior Magalhães.

“O Natal de 2018 foi o mais bonito de todos os tempos em nossa cidade, com uma participação popular extraordinária. Esse ano, procuramos fazer um trabalho ainda mais amplo, não só focado na iluminação pública, a iluminação é o ponto alto, o que muda a cara da cidade e traz o ambiente do Natal, mas nós procuramos integrar o trabalho de diversas secretarias, trazendo um trabalho mais completo pro Natal”, comentou o prefeito ACM Neto.

Prefeito ACM Neto divulga programação de Natal para imprensa (Foto: Max Haack/Secom)

Com investimento total de R$ 5,2 milhões, a programação natalina terá a tecnologia como a marca da decoração especial preparada pela Prefeitura. Serão 6,2 milhões de microlâmpadas em LED, 500 árvores enroladas, cerca de 750 peças em postes, mais de 600 horas de iluminação e mais de 100 horas de espetáculos e apresentações natalinas em diversos locais da cidade, em especial nos pontos turísticos.

Nos 50 dias de duração, o Natal da capital baiana contará com apresentações artísticas diárias que ocorrerão no Campo Grande. Entre as atrações, bandas da Guarda Civil, da Polícia Militar, dentre outras organizações. Além dessas, 30 escolas municipais se apresentarão com corais e peças de teatro durante o período.

“Essa é a programação de Natal mais completa que a prefeitura já preparou, e isso vem de um propósito maior, de fazer o maior Verão de todos os tempos. Garantir que a nossa cidade esteja hiper ocupada, movimentada, energizada, nessa virada de 2019 para 2020”, acrescentou Neto.

Além disso, também haverá pocket show de grupo de dança e passeio cicloturístico noturno, com tema natalino. No Centro Histórico, haverá um concerto de Natal eletrônico e a presença do Papai Noel no Pelô. Toda a programação poderá ser acompanhada no site www.natal.salvador.ba.gov.br.

Por toda cidade

Além das atrações artísticas, e do show inédito, toda Salvador receberá o Natal em forma de luzes. “Estamos descentralizado o Natal, levando para todos, para que aqueles que não tem tantas condições também possam ter essa experiência”, explica Junior Magalhães.

Além de intervenções já tradicionais em áreas como o Dique e o Farol da Barra, outros pontos da cidade serão iluminados. Mais de 20 praças, como as áreas no Largo do Tanque, em Valéria, no Largo de Santo Antônio e no Imbuí, por exemplo, serão decoradas e iluminadas. Por toda cidade, principais avenidas e prédios públicos também serão ornamentados.

Para facilitar o acesso da população à programação, principalmente no Campo Grande onde se irão se concentrar as apresentações artísticas, linhas de ônibus exclusivas serão disponibilizadas para levar a população da estação Acesso Norte à praça onde as apresentações ocorrerão. A integração será gratuita e alguns veículos estarão, inclusive, ornamentados.

A praça do Campo Grande, principal local dos festejos, terá Vila de Natal com a Casa de Papai Noel, estandes de artesanato e gastronomia, catedral de luz e som e apresentações de corais e teatrais. A inauguração da iluminação será com um grande show, intitulado A Fábrica de Natal.

Outra novidade diz respeito a maior árvore de materiais recicláveis já construída. Com 20 metros de altura e feita a partir de 30 mil garrafas pets, o ícone natalino foi produzido por meio de uma parceria entre a Empresa de Limpeza Urbana (Limpurb) e a Semop. As garrafas foram arrecadadas através de campanha realizada com os servidores municipais.

Verão

Durante o encontro, o prefeito ACM Neto ainda destacou que a ideia é que o período de Natal dê início aos trabalhos de Salvador na chamada alta temporada. “Salvador, se consolida, definitivamente, como um destino importante do Natal, desse período de fim de ano. A nossa ideia, inclusive, é que haja um resultado econômico importante, porque nesse período a gente começa a entrar na alta estação, no período do Verão, e a gente quer entrar com toda força, com a presença ainda maior de turistas e visitantes de todas as partes do Brasil e do mundo aqui em nossa capital”, disse o prefeito.

Em 2018, o Natal soteropolitano já foi recebido bem por baianos e turistas. Segundo pesquisa encomendada pela prefeitura, 77% das pessoas entrevistadas afirmaram que a decoração natalina de 2018 foi a melhor dos últimos tempos. Descobriu-se, também, que os locais mais visitados no mês de dezembro foram o Campo Grande (58,6%), Farol da Barra (27,5%), Dique do Tororó (23%) e Avenida Centenário (13%).



A avaliação levou em conta 18 espaços públicos que receberam a iluminação e decoração do período. A iluminação, aliás, foi o principal elemento do Natal de 2018, sendo o quesito que mais recebeu votos e elogios da população entrevistada. Outro indicador interessante foi a ida de famílias às praças decoradas com o tema natalino, que representou 71,4% das visitas.

Na próxima semana, no dia 6 de novembro, dando continuidade aos trabalhos para o Verão, Salvador lança a programação completa da sua festa de Ano Novo em um evento em São Paulo, para todo o trade turístico e imprensa nacional.

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro