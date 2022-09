Projeto abre 40 vagas em curso gratuito de design de moda com ênfase em costura

Os jovens soteropolitanos que têm afinidade com moda e costura, mas nunca tiveram uma oportunidade acessível de curso para se aprofundar na área podem estar prestes a descobrir uma chance ideal. É que o projeto Ponto da Moda, LAB dedicado à formação gratuita em moda, está com inscrições abertas para novas turmas do curso de design de moda com ênfase em costura industrial.

As aulas, que começam em outubro, vão reunir 40 jovens de 16 a 24 anos selecionados no Uruguai, em Salvador. A iniciativa da Quest/Zeppelin selecionará 40 jovens de 16 a 24 anos para obter a formação. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 25 de setembro por meio de formulário.

Os alunos terão uma aprendizagem completa no universo da moda e do vestuário, incluindo acesso a um laboratório equipado com as principais ferramentas do setor com o objetivo de facilitar a inserção dos jovens no mercado de trabalho. O projeto é patrocinado pelo Braskem, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

"A escassez de mão de obra é um desafio no nosso segmento, que precisa ser solucionada com brevidade. Desta forma, esse projeto chega em um momento muito importante, permitindo formar jovens que precisam de emprego em um espaço devidamente estruturado e equipado", afirma Hari Hartmann, presidente do Sindicato da Indústria de Vestuário do Estado da Bahia (Sindvest) e presidente do Conselho do Condomínio Bahia Têxtil.

Ele também acrescenta que essa iniciativa terá impactos positivos para todo setor. "Um investimento desse porte é um multiplicador e vai potencializar todo o nosso ecossistema em um futuro próximo, permitindo a criação de um centro de referência de manufatura têxtil", complementa.

O Ponto da Moda abre espaço para reflexão, inovação e discussão sobre melhorias na lógica de produção e sustentabilidade na área da moda. “Com criatividade, é possível ressignificar os materiais e oferecer novos usos para as peças, fomentando a reciclagem e circularidade do processo produtivo. Os novos profissionais formados por meio desse curso terão esse olhar sustentável, levando um diferencial para o setor da moda”, afirma Magnólia Borges, gerente de Relações Institucionais da Braskem.

Seleção

Essa é a segunda turma do projeto, que formou 40 jovens na primeira etapa, no meio deste ano. Nesta fase, também serão oferecidas 40 vagas nos turnos matutino e vespertino para tornar possível a adesão de acordo com a disponibilidade de horários dos interessados. A seleção dos aprovados vai contar com uma avaliação de habilidades nos dias 29 e 30 de setembro no Condomínio Bahia Têxtil.

Os candidatos inscritos serão convocados por e-mail para essa etapa, que é eliminatória. Com carga de 250 horas, o curso terá 144 horas oferecidas pelo projeto Ponto da Moda e 106 horas pelo Sindvest. As aulas se iniciam em 10 de outubro e terminam em 23 de dezembro.