Projeto Cores Conectadas reinaugura posto de Guarda Municipal nesta sexta

A primeira edição do projeto Cores Conectadas de 2022 acontecerá nesta sexta-feira (18), às 17h30, na Barra. Desenvolvida pela Agência Gamboa, com patrocínio da ITS Brasil e Tintas Iquine, em parceria com a Prefeitura Municipal de Salvador, a ação vem revitalizando a fachada de antigos prédios e estruturas da cidade através da arte urbana, potencializando a interação, interesse da população e relacionamento positivo com esses espaços.

A próxima edição marca a reinauguração da base da Guarda Municipal de Salvador, com pintura ao vivo de mural assinado pelo artista Fumax dos Anjos.

Entre as melhores empresas para trabalhar em âmbito nacional, a ITS Brasil se firma como incentivadora da cultura local. Além de toda as edições do Cores Conectadas, a empresa transmitiu gratuitamente, através de rede própria de Fibra Óptica, eventos como a Mostra Literária de Salvador, o Evento Teste Retomada Salvador, a etapa estadual do Circuito BRB de Beach Tennis e o 12º Festival Internacional do Chocolate e Cacau 2021. Além disso, disponibilizou outdoor com acesso gratuito à internet em bairros como o Imbuí.