Projeto Destino Música chega à Bahia com o Olodum

Olodum (Foto:Divulgação)





O Destino Música, projeto musical da Som Livre, desembarca pela primeira vez em terras baianas. O evento, que alia música e diversão para toda família, acontece no Eco Parque Arraial d’Ajuda, em Porto Seguro, com shows imperdíveis em janeiro e fevereiro.

Uma das atrações é a banda Olodum, que volta a se apresentar no parque aquático após 15 anos. O show é considerado uma das maiores apresentações musicais que o Eco Parque já teve e acontece no dia 2 de fevereiro, para matar as saudades do público.

Antes disso, em janeiro, o Destino Música apresenta outras grandes atrações, de diferentes searas, como o sertanejo de Israel & Rodolffo, o samba de Diogo Nogueira e o universo infantil do Mundo Bita, para alegrar as férias da garotada. Acompanhe as novidades e a programação no perfil oficial do Destino Música no Instagram . Os ingressos já estão à venda.









O Rap e o Trap mostram sua força

Jiovani Soeiro (Foto: Divulgação)





Especialista em Gestão de Imagem e Comunicação Estratégica para grandes empresas e personalidades, Jiovani Soeiro é o novo Head de Estratégia e Inovação da Hash Produções, empresa baiana referência nacional na cena do rap e do trap. Soeiro tem no currículo passagens por grandes companhias e liderou atendimentos a negócios e pessoas como a TV Bahia/Globo, FitDance, AT Music Produções, Agência Califórnia, Bodytech, PSG Academy, Lide Futuro Bahia, Junior Achievement Bahia, o jogador Anderson Talisca e o nadador Allan do Carmo. “Encaro esse desafio com muita gratidão no coração e como mais uma oportunidade de mostrar que a Bahia e o Nordeste são grandes berços de negócios disruptivos, formados por uma gente com criatividade e coragem acima da média”, comentou Soeiro.









Arena Fonte Nova aposta no Verão

Muitos shows na Arena​​​​​​​ (Foto:Divulgação)





Considerado uma das melhores arenas esportivas do Brasil, a Fonte Nova quer fazer um Verão inesquecível. Para isso organizou uma programação de eventos para 2023 que começa na primeira semana do ano, com o Pranchão 2023, dia 7, com Saulo Fernandes, Durval Lélys e Filhos de Jorge. Na sequência, tem a primeira edição da Melhor Segunda do Mundo com Xanddy Harmonia dia 9, recebendo Belo, Sorriso Maroto e o cantor Péricles. E outra edição dia 13 de fevereiro. Já nos dias 11, 18 e 25 de janeiro, o grupo É o Tchan vai celebrar 30 anos de carreira com o Festival Êta. Em fevereiro tem o Carnavalito. E a turnê dos Titãs desembarca por lá em maio. Isso é só o começo.





Zé Paulo Gospel

O cantor e compositor Zé Paulo, um dos pioneiros da cena axé que estourou com a maliciosa Rala o Pinto está desenvolvendo um projeto paralelo com a música gospel. Calma. Ele não se converteu como informou à coluna do Marrom. Em parceria com Pedrinho Assis e Tito Legal, ele lançou a música Venho Agradecer, que está tocando em algumas emissoras de rádio.





TUM-TUM-TUM*





1 A Villa Guarajuba, localizada em Camaçari, a 50km de Salvador, iniciou as vendas para o evento Arrocha Litoral, que contará com apresentações do cantor Kevi Jonny e das bandas Unha Pintada e ToqueDez. Previsto para acontecer em 7 de janeiro, a abertura dos portões sera a partir das 21h.





2 Alexandre Peixe realiza mais uma edição do Axézin, domingo, no Pátio São Joaquim, a partir das 18 horas. Compositor de inúmeros sucessos, ele promete uma celebração com mais de três horas de muita música, incluindo sucessos da carreira, além de clássicos do Carnaval de Salvador e a participação dos artistas homenageados.





3 Cantor, compositor e um dos maiores nomes do samba no Brasil, Nelson Rufino e banda participam da 48ª edição do Festival de Música Negra do Ilê Aiyê, que acontece no dia 29 de dezembro, a partir das 19h, no Largo Quincas Berro D’Água, no Pelourinho. Das 60 canções inscritas nesta edição, 16 foram selecionadas como finalistas pelo júri e serão apresentadas durante a noite, que terá a Band’Aiyê como anfitriã.