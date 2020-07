Projeto distribui buquês para os que estão na linha de frente do combate à pandemia

(Foto: @manuprgodoy)

Para lembrar que os profissionais que estão na linha de frente do combate à pandemia do novo coronavírus não estão sozinhos, a campanha Flores Para Heróis está distribuindo pequenos buquês para trabalhadores de hospitais em São Paulo. No último final de semana, por exemplo, foram entregues 2.028 arranjos no Hospital das Clínicas.

“Nada mais justo do que reconhecer o empenho e a dedicação destes heróis com flores e muito amor. Vocês merecem, anjos da saúde!”, diz a florista Luly Vidigal, que está à frente da iniciativa com a jornalista Margot Pavan.