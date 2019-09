Projeto do centro de convenções vai facilitar manutenção

Mínimos detalhes

A preparação da GL Events para a operação do Centro de Convenções de Salvador, cujas obras de implantação devem ser concluídas no próximo mês de dezembro, incluem cuidados com os mínimos detalhes. O equipamento, que está sendo construído pela prefeitura, será administrado pela multinacional francesa pelos próximos 25 anos. “A partir do momento em que iniciarmos a operação do equipamento, toda e qualquer preocupação relacionada a ele caberá a nós”, respondeu o diretor da GL Events, Ludovic Moullin. Ele diz que o trabalho de manutenção será facilitado pela qualidade do projeto, com todas as estruturas metálicas protegidas por concreto e as adaptações necessárias para suportar o efeito da maresia na área em que o equipamento está sendo instalado. O sistema de ar condicionado, por exemplo, foi adaptado dos modelos usados por navios de cruzeiro.

Ansiedade

CEO da GL no Brasil, Damien Timperio diz que o grande desafio para 2020 será o de manter a ansiedade sob controle. “Todos tem uma expectativa muito grande em relação ao centro de convenções, os empresários do turismo, nós e a cidade como um todo. Vamos fazer o possível para obter resultados já no segundo semestre de 2020, mas sabemos que é o tipo de investimento que tem um tempo de maturação mais longo”, destaca.

Novos investimentos

A norte-amerinaca Kimberly-Clark, multinacional de produtos de higiene pessoal, segue investindo em Camaçari. A companhia acaba de instalar duas novas máquinas na unidade baiana. A chegada dos dois equipamentos se soma a outros investimentos, realizados nos últimos anos. Desde agosto de 2017, já foram instaladas três novas linhas de produção: uma para fraldas e outras duas para absorventes higiênicos. Somados, os investimentos em novas linhas ultrapassam os US$ 50 milhões (equivalente a aproximadamente R$ 200 milhões) e representaram o incremento de 30% de capacidade produtiva. Desde 2015, a Kimberly-Clark aumentou em 21% seu quadro de funcionários na cidade. Atualmente são 430 colaboradores.

Camisa biodegradável

Uma camisa polo biodegradável que se desintegra em até 3 anos em aterros sanitários. Esse é o resultado da união entre a Rhodia, empresa do grupo belga Solvay, e a Polo Salvador, pequena indústria têxtil localizada no bairro do Uruguai. “Em condições normais, uma camisa pode demorar décadas para se decompor. O que esse fio tem de especial é uma espécie de alimento adicionado à fibra para as bactérias presentes nos lixões ou aterros sanitários”, explica Hari Hartmann, diretor da Polo Salvador.

Aceleração. O programa de aceleração da Ambev chega à sua segunda edição. Este ano, a 100+ aumentou o prêmio e oferece R$ 100 mil ao projeto vencedor, além da oportunidade de ir para a sede da ONU em Nova York apresentar a ideia para fundos globais de investimento. Alguns projetos terão possibilidade de fechar contrato com a Ambev.

Construtech. A startup Abitat, uma plataforma de inteligência predial que gera eficiência e redução de custos em edifícios e empreendimentos com sustentabilidade, foi uma das sete selecionadas entre 32 startups inscritas no edital do Banco do Nordeste para levar soluções inovadoras a instituição financeira e os seus clientes. O projeto permite a otimização de custos para o setor, com informações em tempo real sobre o status de um projeto e dados operacionais do empreendimento.

Dia das crianças. As vendas em setores mais sensíveis ao Dia das Crianças, em 12 de outubro, devem registrar uma alta de 5%, de na comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com projeções da Fecomércio-Ba. O destaque deve ser o setor de Vestuário, Tecidos e Calçados, com aumento nas vendas de 18% no contraponto anual.