Projeto do Correio, Afro Fashion Day 2021 ganha pré-estreia disputada

Cerca de 200 convidados, entre estilistas, modelos, empresários e nomes representativos da moda e do afroempreendedorismo baiano participaram, na manhã dessa sexta-feira (19), da pré-estreia do Afro Fashion Day (AFD), realizada no UCI Shopping Barra. O projeto do jornal CORREIO chega à sua 7ª edição tendo o movimento Black Power como tema.

A première apresentou o AFD deste ano em formato de filme. Gravado na Estação de Metrô Campo da Pólvora, o desfile de moda envolveu 47 modelos negros e 37 marcas baianas e uma franco-camaronesa.

Antes da exibição, Renata Correia, diretora executiva do jornal, deu boas-vindas aos convidados e falou sobre o legado que o projeto deixa para a sociedade. “O Afro Fashion Day nos enche de orgulho pois reafirma nosso compromisso na ampliação do impacto positivo para a sociedade e da inclusão da diversidade em todas as nossas áreas de atuação".

A editora-chefe Linda Bezerra reforçou o compromisso social do jornal com o público através do projeto. “Mais uma vez o Afro Fashion Day nos alegra, nos honra nesse caminho de acolhimento e da diversidade que o CORREIO escolhe percorrer”.

“Black Power – o filme” será apresentado ao público em formato on-line, a partir das 18h deste sábado (20/11), marcando as celebrações pelo Dia da Consciência Negra, nos perfis do CORREIO no TikTok (correio24horas), Instagram (@correio24horas) e YouTube (/Correio24hBahia).





Ana Cristina Pereira (Elias Dantas) Camila Moreira e Lídia Marques (Gabriela Cruz) Fagner Bispo (Elias Dantas) Matheus Russo e Isís Westphal (Arisson Marinho) Isaac Edington (Arisson Marinho) Alberto Pitta e Carlos Rennó (Arisson MArinho) Vinícius Nascimento (Elias Dantas) Renata Correia e Rosário Magalhães (Elias Dantas) Felupz e Malu Pereira (Arisson MArinho) Taís Samara, Ana Paula Pereira e Isadora Alves (Elias Dantas) Madá Negrif (Arisson Marinho) Equipe Correio: Caic Costa, Fernanda Vidal, Nelson Pereira, Vanessa Araújo, Monique Duarte, Yasmim Alves, Victor Lahiri, Gabriela Cruz e Luciana Gomes (Aran Nascimento) Irlane de Jesus, Danielle de Paula e André Brito (Elias Dantas) Isis Vidal (Arisson Marinho) Jonas Bueno (Arisson Marinho) Kananda, Simone Costa, Lourrani e Lucas Assis (Elias Dantas) Renata Vidal e Lilia Lopes (Elias Dantas)

