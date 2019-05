Projeto do Parque Social recebe 300 novos jovens empreendedores nesta terça (7)

"Uma Jornada Transformadora – Valorizando o Protagonismo dos Jovens e Criando Oportunidades no Mundo do Trabalho". Este é o tema do encontro que será realizado pelo Parque Social nesta terça-feira (7), às 9h30, na área externa do Palácio Thomé de Souza em Salvador.

A ação, que contará com a presença do prefeito ACM Neto, tem como objetivo realizar a certificação dos 300 jovens concluintes do projeto Jovem Aprendiz Empreendedor 2018 e celebrar a chegada de 300 integrantes do ciclo 2019/2020.

O evento contará também com a participação da presidente de honra do Parque Social, Rosário Magalhães. É parte integrante também do encontro a palestra “Mente de Campeão”, que será ministrada por Yang Mendes, fundador da primeira escola de comunicação oral da Bahia. Através do estudo de diversas biografias e de histórias reais de superação, a palestra busca inspirar e estimular a mente das pessoas a serem treinadas para uma mentalidade campeã.

O Jovem Aprendiz Empreendedor é voltado para adolescentes e jovens com idade de 14 a 22 anos, integrantes da rede pública de ensino regular ou concluinte do ensino médio. Eles são contratados como trabalhadores formais, que recebem capacitação continuada, perfazendo um total de 1.280 horas teórico-práticas, durante 17 meses, além da participação em atividades transversais no sentido de ampliar seu olhar para questões humanitárias e de cidadania.

O projeto é resultado de parceria firmada entre o Parque Social e a Secretaria Municipal de Trabalho, Esporte e Lazer (Semtel), para execução do Programa de Aprendizagem Profissional no Município do Salvador, em observância a Lei Municipal nº 9.376/2018, aprovada pela Câmara Municipal em 2018, tornando-se política pública.

Fiscalizado pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego na Bahia, o projeto proporciona aos jovens a inserção no mercado de trabalho, respeitando sua condição de pessoa em desenvolvimento, formando mão de obra qualificada e ciente dos seus direitos, além de contribuir com a redução da evasão escolar, dos indicadores de violência e o aumento da renda familiar.