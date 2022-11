Projeto inicia restauração de recifes na Baía de Todos-os-Santos

Como uma alternativa para restaurar os corais da Baía de Todos-os-Santos, pescadores, ambientalistas e pesquisadores iniciaram as primeiras transferências de mudas nativas para os recifes da região, nesta terça-feira (1°), dia em que a Baía completa 571 anos. A iniciativa faz parte da sexta edição do Fórum de Sustentabilidade da Baía de Todos-os-Santos.

Com o uso de uma técnica inédita, o projeto Corais de Maré, promovido pela Carbono 14 em parceria com a Universidade Federal da Bahia (UFBA) e a Braskem, busca potencializar o crescimento da espécie Millepora alcicornis utilizando o plástico e outros materiais recicláveis em sementeiras construídas com o uso do esqueleto do Coral-sol, considerada invasora na região.

"Ainda estamos na fase inicial do projeto, mas já vemos resultados promissores de crescimento mais acelerado do coral nativo a partir do uso de materiais plásticos, o que demonstra que essa é uma tecnologia inovadora com grande potencial de recuperação do ecossistema da Baía de Todos-os-Santos", afirma José Roberto Caldas, conhecido como Zé Pescador, CEO da Carbono 14.

Mil mudas são cultivadas em berçários instalados na Baía. A expectativa é de que a transferência para os recifes da região contribua para a biodiversidade marinha, já que esses ecossistemas, segundo estudos da Rede Global de Monitoramento de Recifes de Coral (GCRMN), são responsáveis por abrigar pelo menos 25% das espécies marinhas.

Além disso, fortalecem a segurança econômica e alimentar da população das cidades costeiras. Integrante do projeto Blue Keepers, da Rede Brasil do Pacto Global da ONU, a Braskem está engajada em combater a poluição plástica nos oceanos no curto, médio e longo prazos.

"Assumimos o compromisso de contribuir com a eliminação dos resíduos plásticos, o que é feito a partir do investimento em nosso portfólio de renováveis e no fortalecimento da economia circular, mas também por meio de parcerias contra lixo nos mares", afirma Magnólia Borges, gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia.