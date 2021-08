Projeto oferece aulas gratuitas de artes e esportes nas periferias de Salvador

Um projeto idealizado este ano pelo Barracão das Artes, em parceria com a Associação Lar Joana Angélica, busca garantir aos jovens carentes de Salvador o acesso à arte e cultura integradas à prática esportiva. Com oficinas gratuitas de dança, teatro, artes circenses, música, karatê, boxe, capoeira, artesanato e customização, o projeto Cultura e Esporte Para Todos reabriu suas inscrições até o dia 30 de agosto. Os interessados devem preencher um formulário on-line.



As oficinas terão a duração de três anos e serão ofertadas em 9 nove bairros da capital - Centro Antigo, Valéria, Federação, Lagoa da Paixão, Coutos, Plataforma, Lobato, Sete de Abril e Itapagipe - e nas ilhas de Maré e Bom Jesus dos Passos. As ações fazem parte do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza, da Prefeitura de Salvador.



O público atendido vai desde crianças e adolescentes, até jovens e idosos moradores de regiões periféricas e expostos a conflitos sociais, familiares e à violência.



"Almejamos que os participantes sintam-se protagonistas de um novo capítulo em suas histórias, cada um com suas vivências, experiências e aptidões. O projeto pretende tocar naquilo que é a base para qualquer relação construtiva social e cultural: a criatividade e o vigor que habitam nesses cidadãos em suas idades e histórias diversas", comenta o diretor de teatro e artista-educador Fábio Viana, coordenador do projeto os e do Barracão das Artes.



Diretamente, o projeto busca alcançar cerca de 1.180 pessoas e, indiretamente, 1600 bairros, em uma proposta de reconstruir diálogos com aqueles que estão em situação de vulnerabilidade social.



Para participar das oficinas, é preciso se inscrever presencialmente nos espaços culturais e comunitários dos bairros e através de formulário online no site https://forms.app/culturaeesporte/formulario-inscricao. Para os menores de 18 anos, é necessária a presença de um responsável legal e que o mesmo tenha o Número de Identificação Social (NIS). Para os idosos a partir de 60 anos, também é preciso ter o NIS.