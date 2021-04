Projeto 'Pé de Circo na Cidade' realiza curso online de palhaçaria e espetáculo circense   

O projeto “Pé de Circo na Cidade” retoma suas atividades de formação e difusão da arte da palhaçaria no mês de abril, agora adaptado aos meios digitais. Após uma primeira etapa presencial, realizada em março de 2020 e interrompida por conta da pandemia, a iniciativa volta com duas novas edições do Curso de Formação de Palhaço e apresentações ao vivo, em abril e maio, do espetáculo “Jornal Palhaçal”, que reúne os artistas Alexandre Casali, Camila Souza, Igor Sant’Anna e Geovane Nascimento.



A realização é on-line e gratuita, com foco na formação e multiplicação de palhaços-educadores por meio de oficinas, com aulas ministradas remotamente por Alexandre Casali, o palhaço Biancorino, e Igor Sant'Anna, o palhaço Caxambó, através da plataforma Google Meet, além de espetáculos abertos ao público, transmitidos pelo canal do projeto no YouTube.



As atividades foram retomadas no dia 10 de abril, com a realização do segundo Curso de Formação de Palhaço, com vagas já esgotadas, e voltado para moradores do bairro do Costa Azul e adjacências maiores de 18 anos. As aulas remotas seguem acontecendo. As próximas acontecem nos dias 24 e 25 de abril, sábados e domingos, das 9h às 13h.



Residentes do Centro Histórico e imediações serão o foco do terceiro curso realizado pelo projeto. Para este público, as inscrições, com vagas limitadas, serão abertas no dia 1º de maio, através de link no perfil do Instagram @pedecirco, com aulas acontecendo aos sábados e domingos de maio. O projeto oferecerá ainda mentorias individuais para cada um dos participantes, que produzirão um pequeno esquete que irá compor um mini documentário lançado no final do projeto, em junho.



A ideia é que, após a formação, cada um dos palhaços-educadores se torne um mediador cultural no bairro em que reside, mobilizando a própria comunidade para a criação e fortalecimento da cultura da arte de rua.



Jornal Palhaçal – Além do curso formativo, o Pé de Circo na Cidade propõe a realização de espetáculos, que antes ocupavam espaço públicos de diversos bairros de Salvador, e que agora ampliam ainda mais o seu alcance por meios digitais.



Nesta retomada do projeto, serão três apresentações do “Jornal Palhaçal”, ‘um jornal caseiro, artesanal, orgânico, produzido em home office, com todas as desinformações que você não pode perder’, espetáculo apresentado pelos palhaços Cabelinho (Geovane Nascimento), Biancorino (Alexandre Casali), Ramba (Camila Souza) e Caxambó (Igor Sant’Anna). Ao vivo e transmitidas pelo Instagram @pedecirco em formato de live. A próxima apresentação acontece no dia 24 de maio.



Serviço:

Pé de Circo na Cidade – Oficinas e Espetáculos de Palhaçaria

Oficinas: Centro Histórico: inscrições a partir de 1º de maio.

Apresentação: 24 de maio (segunda-feira), às 19h.

Transmissão: Instagram Pé de Circo (@pedecirco)