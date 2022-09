Projeto reúne especialistas para falar sobre moda, beleza, arquitetura e design

Conexões Criativas é o nome do projeto que o Sebrae realiza em Feira de Santana, de terça a quinta-feira (20 a 22), no espaço da CASA GC, localizado na Avenida Getúlio Vargas, 3523, Centro. O evento, que terá sua primeira edição, contará com diversas palestras para os segmentos da moda, beleza, arquitetura, design, entre outros da economia criativa.

O primeiro dia vai girar no eixo da moda e contará com três momentos. A abertura será feita por Moab Barros, às 14h. O estilista e empresário vai falar sobre o tema “Branding, a alma do negócio! Estratégias de posicionamento de marca”. Às 16h será a vez da consultora Anna Libório discorrer sobre “Comportamento do Novo Consumidor”. A última fala do dia será da jornalista e criadora do Nordestesse, Daniela Falcão, que trará o “Cenário, Perspectivas e Estratégias para o Segmento”.

No dia seguinte, o papo será sobre beleza. Às 14h, o tema “Salão Lucrativo – Aprenda como a Neurociências e a Psicologia positiva podem tornar seu Salão mais produtivo” será abordado por Anna Reis. Já às 16h, o público vai ouvir sobre “Pontos-chave de Vendas, Atendimento ao Cliente e Gatilhos Mentais”, com Marta Cardoso. Encerrando, às 19h, Andrezza Torres vai discorrer sobre o “Futuro dos Negócios na Beleza”.

Arquitetura & Design serão abordados no terceiro dia da programação. Às 14h, Litelton Pires vai ensinar a plateia a “como se posicionar para atrair e fechar mais e melhores projetos. “Sustentabilidade em Negócios Criativos” será o tema da conversa com Júlia Romano. Hugo Ribeiro encerra Conexões Criativas falando, a partir das 19h, sobre “Cenário, Perspectivas e Estratégias para o Segmento”.

Para participar do evento, basta fazer as inscrições pela internet. Outras informações sobre as soluções Sebrae e próximas capacitações e eventos podem ser obtidas pela Central de Relacionamento, no telefone 0800 570 0800, ou aqui.

Moab Barros integra o time de estilistas que participa do Afro Fashion Day. Criado em 2015, o evento de moda, que a cada edição se reinventa, é um projeto realizado pelo Jornal CORREIO em novembro, mês da Consciência Negra, e une o empreendedorismo de designers baianos com o profissionalismo de modelos pretos em um desfile exclusivo.